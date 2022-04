Kiszabadult reménytelenséget okozó légtisztító-hiteléből a nyugdíjas

Mégsem kell kifizetnie Teréznek a készüléket.

A rendkívül erős ügynöki nyomásgyakorlással magyarázta olvasónk, miért vásárolt meg tavaly ősszel egy olyan, 500 ezer forintos légtisztító készüléket, amit valójában egyáltalán nem akart megvenni. Elmondása szerint úgy érezte magát a lakására ellátogató két luxos légtisztítóügynök agresszív győzködésétől, mint a filmekben, amikor pisztolyt fognak valaki fejéhez. Hogy kiszabaduljon a szorongatónak érzett helyzetéből, végül olvasatlanul aláírta a szerződést. Utólag rájött, nagyot hibázott azzal, hogy engedett a nyomásnak, és szentesítette a szorgalmazott vásárlást. Ráadásul úgy, hogy nem volt tisztában azzal, mennyibe fog kerülni az 500 ezer forintosnak mondott termék, hogy arra milyen hitelt vett fel, illetve meddig kell törlesztenie a részleteket.

Az első csekk decemberben majdnem 40 ezer forintról szólt – ekkor már biztos volt abban, hogy ennyit nem fog tudni fizetni a szerény nyugdíjából. Miközben próbált visszakozni, méltányosságot kérni, február elején érkezett a következő, 39 500 forintos csekk. S bár nagy nehézséget okozott neki, befizette, mert nem akarta, hogy esetleg végrehajtás legyen a dolog vége, és még annak költségét is ráterheljék. Közben azonban minden erejével azon volt, hogy megszabaduljon ettől a – számára vállalhatatlan – anyagi tehertől.

Először reménytelennek tűnt a visszakozás

Az első csekk megérkezése után rögtön visszaküldte a terméket, de az már a netes vásárlásoknál megszabott 14 napos elálláson túl volt, ezért a terméket nem vette át a postától a Lux Hungária Kft., hanem visszaküldte. Teréz is így tett, és ez megismétlődött még párszor, amit végül a posta elégelt meg. Értesítették az asszonyt, hogy raktárba kerül az át nem vett csomag, azzal hogyha három hónapig nem jelentkeznek érte, akkor értékesítik.

Teréz decemberben levelet küldött a Lux Hungária Kft.-nek azt kérve, hogy méltányosságból vegyék vissza tőle a készüléket, de a cég ezt elutasította. Azt írták, azért nem tudják tőle visszavenni, mert aláírta a szerződést, és nem 14 napon belül postázta vissza a terméket. Az idős asszony írt még az illetékes kormányhivatalnak is, de ott hatáskör hiányában elutasították a kérelmét. Reményei erősen megfogyatkoztak, de nem adta fel, és bár maga nem ért a számítógéphez, szomszédja segítségével a békéltető testülethez fordult január közepén.

A békéltető testület gyorsan válaszolt Teréz bejelentésére – jelezték, hogy mindkét érintett céget megkeresik. Február elején jelent meg cikkünk – utána jelentkezett egy másik olvasónk, aki elpanaszolta, hogy idős szülője is hasonlóan járt, mint Teréz. Több olvasónk is írt, akik felajánlották anyagi segítségüket Teréznek, de az asszony ezt nem fogadta el. Szégyellte a helyzetét, büszkesége sem engedte, hogy pénzt fogadjon el, meg úgy volt vele, kell lennie járható hivatalos útnak is. Abban bízott, talán a békéltetők útján megszabadul a kevéske nyugdíjához képest hatalmas törlesztési tehertől.

Ez lett a megoldás

Nem sokkal később hívták a Luxtól azzal, hogy visszaveszik a készüléket, eljönnek hozzá, hogy együtt felvegyék a postán. A légtisztító azonban – mint kiderült – nem a helyi postán volt, hanem egy depóban – az átvételt a továbbiakban a cég intézte. Amikor ez megtörtént, jegyzőkönyvet vettek fel a gép visszavételéről és az áruvásárlási kölcsönszerződés megszüntetéséről. Február 24-én Teréz megkapta az 500 ezer forintos vásárlásról a helyesbítő számlát is. Kicsit fellélegzett, azonban az addig befizetett pénze még mindig nem volt sehol, és nem is volt egészen világos számára, hogyan és kitől kapja vissza.

Február végén kapott választ a Cofidisnak január végén írt levelére. A hitelcég rögzítette, amit ekkor már ő is tudott, hogy az eladó Lux Hungária Kft. elfogadta az elállási szándékát. Azt is írták azonban, hogy csak akkor tudják a kölcsönszerződést megszüntetni és a Teréz által a törlesztésre már befizetett pénzt visszaküldeni, ha a Lux megszüntető nyilatkozatot küld nekik, illetve a kölcsön már átutalt összegét visszautalja a hitelcégnek. Ezen a ponton kicsit elbizonytalanodott Teréz, vajon akkor visszakapja-e a pénzét, vagy sem. A Luxot telefonon értesítette a Cofidis leveléről – a cégnél azt mondták neki, biztosan csak annyiról van szó, hogy még nem érkezett meg hitelpartnerükhöz a hivatalos nyilatkozat és a pénz, és hogy utánanéznek a dolognak.

Március 11-én a békéltető testülettől is megjött az eljárás megszüntetéséről szóló levél azzal az indoklással, hogy a vállalkozás méltányosságból eleget tett a fogyasztó igényének, a terméket elszállította, a fogyasztói kölcsönszerződést megszüntette, és mindezt okiratokkal is igazolta. De a pénz még mindig nem volt sehol. Teréz végül április 5-én kapta vissza a decemberben és februárban általa befizetett csaknem 80 ezer forintját, a Cofidistől.