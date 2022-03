Jobbik: durva megszorításokra készül a Fidesz a választások után

A Jobbik szerint durva megszorításokra készül a Fidesz a választások után. Az ellenzéki párt így értelmezte, hogy Varga Mihály egy szegedi kampányeseményen azt mondta, gazdaságilag sokkal nehezebb időszakra kell készülni az ukrajnai háború miatt.

Az RTL Híradó szerint a háborúval magyarázta azt is a pénzügyminiszter, hogy térségünk kockázatosabb lett, ami látszik a befektetéseken, a térségi valuták árfolyamán, a kamatszinteken. A gazdasági hatások nagyban függnek attól, hogy a háború meddig tart, a szankciók milyen szintre terjednek ki – tette hozzá.

Bár a gazdasági portálok a napokban arról írtak, hogy az infláció miatt nőtt januárban a költségvetés áfabevétele, ezt Varga Mihály az RTL Híradó kérdésére a gazdaság teljesítményével magyarázta, és azt mondta, a háború előtt 2022-re is jóval 5 százalék feletti gazdasági növekedéssel számoltak, de most át kell írni a terveket. Azzal megvárnák a választást, de utána az első és legfontosabb lépés az lesz, hogy a háború okozta gazdasági nehézségekhez és károkhoz igazítsák az államháztartást.

Az üzemanyagok jövedéki adójának csökkentése miatt bármikor uniós eljárás indulhat Magyarország ellen, de a pénzügyminiszter szerint a kormány egyszerre próbál segíteni a vállalkozásoknak, a háztartásoknak és a gépjárműhasználóknak, valamint fékezni az inflációt.

Az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség (T&E) tanulmánya szerint az adócsökkentés elhibázott, importvámot kellene kivetni az orosz kőolajra, amiből lehetne támogatni a szegényebb rétegeket. A Levegő Munkacsoport (a T&E tagszervezete) elnökségi tagja, Pogátsa Zoltán közölte, a kormányok azzal is indokolják az üzemanyagadók csökkentését, hogy így mérséklődik az infláció.

Miután a pénzügyminiszter arról beszélt, hogy „át kell írni a terveket”, a választások után „át kell szabni a költségvetési politikát”, a Jobbik jelezte, ez Fidesz-újbeszélül azt jelenti, hogy durva megszorításokra készülnek.

Orbánék most ugyan mindent a háborúra kennek, de a számok előtte sem jöttek össze a Fidesznek. Az infláció már korábban is brutális módon menetelt, az élelmiszerárak az egekben, az orbáni kormányzás pedig 12 év alatt annyit tudott felmutatni, hogy Magyarországot az Európai Unió második legszegényebb országává tette.

A Jobbik szerint az, hogy „a háború okozta gazdasági nehézségekhez és károkhoz igazítanák a magyar államháztartást” valójában azt jelenti, hogy a Fidesz akarja a magyarokkal megfizettetni a háború árát.

Azét a Putyin szolgálatába szegődött, bukott politikáét, amit joggal néznek mély megvetéssel a szabad világban. Továbbá azt is, hogy tovább kívánnak lopni, de – mivel a NER uniós pénzek nélkül életképtelen – így ezt már csak az államadósság terhére tudják megvalósítani. Ugyanis amíg Orbánék vannak, addig az uniós pénzcsapok is zárva lesznek. Ezt árazta be most Orbán, Varga Mihály szájába adva.