Befellegzett a magyar Sberbanknak, végelszámolás indul

Az Országos Betétbiztosítási Alap tíz napon belül kártalanít sokakat, a jegybank nyugtat mindenkit.

Mint már megemlékeztünk róla párszor, részben az orosz-ukrán háború miatt komoly gondba került az orosz Sberbank európai része. Mivel az európai szanálási hatóság végelszámolást indított a magyar Sberbank anyavállalatánál, az osztrák Sberbank Europe AG-nál, ráadásul súlyos likviditási és tőkehelyzet lépett fel a pénzintézetnél,

a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is visszavonta a hazai hitelintézet tevékenységi engedélyét és elrendelte annak végelszámolását.

Az is különösen fontos, hogy az Országos Betétbiztosítási Alap 10 napon belül 100 ezer euróig (azaz kb. 36 millió forintig) helytáll valamennyi jogosult ügyfél betéti követeléséért. A kártalanítás a magyar Sberbanktól az OBA-nak átadott információk alapján automatikus, azt az ügyfeleknek nem kell kérelmezniük a magyar garanciaintézménynél – írja az MNB. Hozzáteszik, az OBA-védettség – a befektetési alap, biztosító, befektetési vállalkozás stb. kivételével – mindenkire vonatkozik.

Kapcsolódó Betétkifizetési korlátozást vezetnek be a magyar Sberbanknál Ügyfelenként 7 millió forintban limitálják a Sberbankból kifizethető betétek és más források összegét, március 2-től él a jegybanki korlátozás.

A magánszemélyek mellett a vállalkozások, egyesületek, alapítványok stb. betéteire is vonatkozik a védelem, beleértve a külföldön élőket és a külföldieket is. Az évi 500 ezer eurónál kisebb költségvetésű önkormányzatok szintén részesülnek az OBA-védelemben. Ha egy ügyfélnek több betétje van egy banknál, ezek összeadódnak a kártalanítás összeghatárának meghatározásakor, s együttesen a kifizetési limitig fizethetők ki. Az MNB folyamatos tájékoztatást ígér, érdemes a jegybank ügyfélszolgálatát keresni, vagy épp a megyeszékhelyeken elérhető Pénzügyi Navigátor tanácsadó irodákban próbálkozni. Írásban, telefonon vagy személyesen is kaphatnak választ az ügyfelek a közlemény szerint.

A jegybank a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.-t (PSFN) jelölte ki végelszámolónak. Az MNB az elmúlt napokban kísérletet tett arra a közlemény szerint, hogy megnyugtatóan rendeződhessen a hazai Sberbank helyzete, ám ez nem jött össze. Az MNB a békesség kedvéért hozzátette:

A mostani eseményeknek nincs hatása a hazai pénzügyi rendszer egyéb tagjaira, amelyek – amint azt az elmúlt nyugodt időszakok is mutatták – változatlanul biztonságosan, a megszokott rendben szolgálják ki ügyfeleiket.