Kenyérdrágulást hoz az orosz-ukrán háború

Az orosz-ukrán konfliktusnak a gazdasági vetületei is súlyosak lehetnek. Az olaj és gáz világpiaci ára tovább menetel felfelé, de arról talán kevesen tudnak, hogy a két ország még néhány élelmiszerből és alapanyagból nagy exportőrnek számít, így a háború eszkalálódása miatt hiány is kialakulhat ezektől a termékekből.

Ukrajna és Oroszország együtt a világ búzaexportjának 29 százalékát adják, ebben pedig akár jelentős fennakadások is jöhetnek a fegyveres konfliktus miatt – mondta a Portfolio.hu tudósítása szerint a CNBC-nek egy szakértő. Ukrajna kukoricából és zabból is nagy exportőrnek számít. Ha a háborús helyzet tovább romlik, pláne, ha hosszú hetekig, hónapokig is eltart, akkor az akár kenyérhiányt is előidézhet Európában, ami meg komoly drágulást von maga után. Az ukrán gabonát a Közel-Keleten és Afrikában is több ország vásárolja, vagyis ott is gond lehet.

„Az élelmiszerek mellett Ukrajna komoly szereplő a világpiacon más nyersanyagokból és vegyi anyagokból. Mellettük Oroszország rendelkezik a világ rézkészletének 10 százalékával, illetve jelentős kivitele van nikkelből és platinából. Ezek elsősorban az elektromos autók akkumulátoraiban és háztartási elektronikai berendezésekben használatosak”, írja a Portfolio.hu.