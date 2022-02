Azonnali áfacsökkentést sürget a Jobbik az üzemanyagoknál, az alapvető élelmiszereknél és a tűzifánál

Megint leszavazta a kormány a Jobbik áfacsökkentési javaslatait, már nem először. Három területen különösen fontosnak tartanák a 27 százalékos kulcsú általános forgalmi adó csökkentését, az üzemanyagoknál, az alapvető élelmiszereknél és a tűzifánál is. Mint a Jobbik alelnöke, Dudás Róbert online sajtótájékoztatóján elmondta, már háromszor szavazta le a Fidesz javaslatukat, hogy csökkentsék az üzemanyagok jövedéki adóját, illetve áfáját.

Friss hír, hogy a jövedékiadó-csökkentést Románia meglépi.

Dudás Róbert szerint az üzemanyagoknál azért indokolt az adócsökkentés, mert nem elvárható az emberektől, hogy ilyen alacsony fizetés és ilyen magas üzemanyagárak mellett például eljárjanak dolgozni. Árbefagyasztást is javasoltak, de csak arra az időre, amíg az adócsökkentés javaslatát ki nem dolgozzák. Ne felejtsük el, hogy ha ma valaki 20 ezer forintért tankol, abból 10 ezer forint az államkasszába folyik be. Megemlítette azt is, hogy a kormány részéről csak kifogás, hogy az Európai Bizottság nem engedi az áfacsökkentést, hiszen a lengyelek is meglépték azt.

Kapcsolódó Nyolc százalékra csökkentik az üzemanyagok áfáját Lengyelországban Átszámolva 400 forint alá megy az üzemanyag literje.

Javasolták ezen kívül az alapvető élelmiszerek, valamint a tűzifa áfa-csökkentését is, de mindkét javaslatot lesöpörte az asztalról a parlament gazdasági bizottsága kedden. A Jobbik szerint nem elég 7-8 élelmiszer árát befagyasztani a vágtató infláció mellett, a bizottság szerint azonban nincs itt az ideje az áfacsökkentésnek.

A tűzifa áfacsökkentését sem látja relevánsnak a kormány, részben mert szerintük megadtak minden segítséget ez ügyben. A jobbik szerint bár jó lépés a szociális tűzifa program, de kevés, nem fedi le az összes rászorulót, az önkormányzatok kénytelenek szelektálni, kinek adjanak, kinek ne. Akinek tudnak adni, azoknak is csak fél-egy köbméter jut, ami két-három hétre, esetleg egy hónapra elég a családoknak. És nem tudják megvenni a jelentősen megdrágult tűzifát.

Mint írtuk, januárban a KSH jelentése szerint átlag felett drágult a tűzifa és a brikett is.