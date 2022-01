Nem csak az élelmiszerárak szálltak el, listán a világjárvány és az elmúlt év legjelentősebb drágulásai

Bár novemberben 7,4 százalékos inflációt mértek, az elemzők szerint a január még tartogathat újabb csúcsot, hiszen az év eleji átárazások miatt kiemelt kockázatok övezik az év első hónapját. Az egyre erősödő infláció ürügyén a Portfólió összegyűjtötte azoknak a termékeknek a listáját, amelyek az elmúlt évben, valamint a világjárvány kitörése óta a legjelentősebb mértékben megdrágultak.

Azt írják, Magyarországon elsősorban az őszi hónapokban lett téma az infláció, augusztusban még 4,9 százalékos volt az áremelkedés, majd ez kúszott fel novemberre 7,4 százalékra. Ez nagyrészt külső hatásokkal magyarázható, a világ nagy részén az utóbbi hónapokban látható volt intenzív emelkedés. Ősszel például az energiaárak durva ugrása jött, ami ugyan a háztartások rezsiköltségében nem jelenik meg itthon, viszont az ipari termelők és a mezőgazdaság költségeit egyértelműen emeli.

Ugyanakkor ennek köszönhetően az elmúlt három hónapban indult be az élelmiszerek árának emelkedése. A KSH nyers adatai szerint voltak egészen kiemelkedő ugrások,

például az uborka majdnem 55 százalékos vagy a zöldpaprika 38 százalékos áremelkedése.

Az elmúlt három hónap drágulását mutató lista élén található uborka kilónkénti átlagárát például 923 forintra mérte decemberben a KSH, így jött ki szeptemberhez képest az 55%-os áremelkedés. Ha megnézzük 2020 hasonló időszakát, akkor a szeptemberi 505 forintról 731 forintra ugrott az év végére az uborka átlagára, vagyis akkor is volt majdnem 45%-os áremelkedés. A rossz hír, hogy utána 2021 elején ezer forint felett is volt a zöldség ára, csak áprilistól kezdett meredeken csökkenni, vagyis valószínűleg most is látunk még ennél is drágább uborkát a boltokban.

Az uborka, és a paprika mellett,

a paradicsom,

az akácméz,

és a liszt

is jelentős, akár 30 százalékot meghaladó mértékben emelkedett.

Utóbbi eredményeként a fehérkenyér és a félbarna kenyér is felkerült a legnagyobb drágulást tartalmazó toplistára. Emellett a tej és a tejtermékek esetében látszott komolyabb áremelkedés.

2021-es lista élén viszont nem az élelmiszerek állnak,

az autópályadíj, gépjárműkölcsönzés, parkolás közel 40 százalékos áremelkedése drágult legnagyobb mértékben.

Ez szinte teljes egészében a harmadik tételnek volt köszönhető, hiszen 2020 decemberében a járvány miatt ingyenes volt a parkolás, tavaly viszont már nem, így ez az éves árindexben jelentős torzulást okoz.

A Portfólió szerint ennél sokkal fájóbb lehetett a burgonya 30 százalékos drágulása, de az étolaj is majdnem 27 százalékkal került többe egy év alatt. Továbbá kiemelkedő volt az üzemanyagok áremelkedése is.

A tavalyinál is érdekesebb képet mutatnak a világjárvány kitörése óta mért adatok. A legjelentősebb drágulásokat bemutató lista élén az öblítő koncentrátumok majdnem 80 száalékos áremelkedése áll, de hasonló, több mint 65 százalékos drágulást tapasztalhattunk az akácméz piacán. Utóbbin kívül az első három legjelentősebben drágul termék közé nem fért be más élelmiszer, így az étolaj 52,8 százalékos áremelkedése csak a negyedik helyre volt elegendő.

Az említett tételek közül a lista elején van

az üzemanyag,

a járműalkatrészek,

a konyha és egyéb bútorok,

valamint a közlekedési szolgáltatások

drágulása is.