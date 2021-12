Könnyebb lesz szót emelni, ha valaki úgy érzi, átverte a bank, biztosító

Nem sokan lehetnek, akik nem kerültek valamilyen konfliktusba bankjukkal, biztosítójukkal. A problémák zökkenőmentesebb megoldásában, a jobb panaszkezelésben segíthet a Magyar Nemzeti Bank (MNB) egy új ajánlása – írja az azénpénzem.hu.

Ha valaki úgy érzi, átverte a bankja, biztosítója, más pénzügyi vállalkozás, akivel kapcsolatban áll, akkor írásban érdemes panaszt tenni, és ezt kell eljuttatni a bankhoz (pénzügyi vállalkozáshoz). A panaszkezelésre ugyanis meglehetősen szigorú szabályok vonatkoznak, amelyeket a pénzügyi intézmények nem szeghetnek meg következmények nélkül, hívja fel a figyelmet a portál. Mostantól pedig ezen a téren még nagyobb szigor jöhet.

Sokan nem tudják, mik a lehetőségeik, illetve nem tudnak eligazodni közöttük.

Ezen is segíthet az „apróbetűk” elleni fellépés. A jegybanki elvárások között szerepel ugyanis, hogy a panaszkezelési szabályzatot legalább 10-es betűmérettel kell elkészíteni, a honlapon elérhetővé tett szabályzatban pedig szükséges biztosítani a tárgyszavas keresés lehetőségét.

Az MNB azt is szeretné, ha a bankok, más pénzügyi intézmények a honlapjukon kialakítanának egy a panaszok előterjesztésére szolgáló felületet. „A weblapon és az ügyfél-kiszolgálási helyiségekben a panaszkezelési szabályzat mellett egy rövid, közérthető tájékoztatást, illetve a jegybanknak a témára vonatkozó Pénzügyi Navigátor Füzetét is elérhetővé tegyék. Friss jegybanki elvárás, hogy az itthon határon átnyúló tevékenységet végző pénzügyi szervezetek is biztosítsák a magyar nyelvű panaszkezelést.”

Az MNB azt is elvárja, hogy a bankok, biztosítók saját ügynökeiket is folyamatosan monitorozzák.

Ha valaki telefonon tesz panaszt, akkor az MNB elvárja, hogy a bank munkatársa tájékoztassa a panaszt tevő ügyfelet arról, hogy megkaphat a hangfelvételt, annak hitelesített jegyzőkönyvét, illetve ha elutasítják a panaszát, akkor mondják el neki, hogy fordulhat a jegybankon belül működő Pénzügyi Békéltető Testülethez.