Felmérés: A magyarok 15 százaléka nem költ karácsonyi ajándékra

A magyarok 28 százaléka 10 ezer és 30 ezer forint közötti összeget szán a karácsonyi ajándékokra, 15 százaléka azonban egyáltalán nem költ ilyesmire – derül ki abból a közvélemény-kutatásból, amelyet a Pulzus Kutató készített a Napi.hu megbízásából.

Az 1000 fő megkérdezésével lezajlott, reprezentatív felmérés szerint a magyarok ötöde legfeljebb 10 ezer forintot költ az ajándékokra, ennél kicsivel többen (15 százalék) viszont akár 50 ezer forintnál is többet. A nők 26 százaléka 10 – 30 ezres kategóriát választotta, a férfiaknak azonban már a 31 százaléka.

Életkor alapján is a 10 ezer és 30 ezer közötti kategória volt a legnépszerűbb, a 18 és 39 év, valamint a 40 és 59 év közöttiek 30-30 százaléka is ezt válaszolta, de ugyanígy volt a 60 évesnél idősebbek negyede is.

Iskolai végzettség alapján kiugró volt azon felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya, akik több mint 50 ezer forintot szánnak ajándékra – 30 százalék –, míg az alap- és középfokú végzettségűek közül csak 10, illetve 16 százalék választotta ezt a lehetőséget. Érdekes ugyanakkor, hogy azok között is a felsőfokú végzettségűek voltak nagyobb arányban, akik egyáltalán nem akarnak pénzt kiadni ajándékra.

Az alapfokú végzettségűek többsége 10 ezer forintnál többet, de 30 ezer forintnál kevesebbet akar költeni, a középfokú végzettségűek 27 százaléka viszont legfeljebb 10 ezer forintot.

A Budapesten élők 65 százaléka a 10 ezertől az 50 ezer forintig terjedő skálára helyezte magát, míg a községekben sokkal egyenletesebb a kép: az ott élők 21 százaléka egyáltalán nem akar ajándékot venni, 26 százalékuk legfeljebb 10 ezer forintot szánna rá, 22 százalékuk 30 ezer forintig is elmenne, 23 százalékuk pedig 50 ezer forintig is. Arányaiban a legtöbben a megyeszékhelyeken mondták azt (29 százalék), hogy náluk a költés alsó határa 50 ezer forintnál van.