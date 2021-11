A Jobbik a benzin árát 473, a gázolajét 492 forintos áron fagyasztatná be

A párt benyújtotta javaslatát az üzemanyagárak csökkentéséről.

A Jobbik szerint az államnak azonnak be kell avatkoznia, miután

soha nem látott mértékben emelkednek az üzemanyagárak. Jakab Péter ezt régóta követeli, de most megszületett az a határozati javaslat, amely pontosítja is az elképzelést.

A Jobbik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által novemberre közzétett – a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolásnál alkalmazható – üzemanyagárait fagyasztaná be december 31-éig. Ez a benzinnél 473, a gázolajnál 492 forintos literenkénti árat jelent.

A javaslat szerint a kormánynak haladéktalanul tárgyalásokat kellene kezdenie az Európai Bizottsággal az üzemanyagokat terhelő jövedéki adó csökkentéséről, az üzemanyagok átsorolásának lehetőségéről a kedvezményes áfakörbe.

Az indoklás szerint az üzemanyagok árának folyamatos emelkedése miatt a gazdaság szereplői mellett a lakosság is nehéz helyzetbe került, drasztikus drágulás várható minden szektorban, sürgős

kormányzati beavatkozás szükséges.

Ennek első és elengedhetetlen lépése az üzemanyagok árának a befagyasztása, ami csak átmeneti megoldást jelent az árak elszabadulásának megfézekésére addig, amíg a tárgyalások tartanak Brüsszellel. Hosszútávú megoldást ugyanis csak az adócsökkentés jelent, a Jobbik szerint a mindenkit érintő ügyben, a kormánynak a sokszor hangoztatott szabadságharcot kötelessége felvállalnia.