Múlt hét pénteken olyan történt, mint amire több héten át nem volt példa, nem változtak az üzemanyagárak. Azonban most szerdán újra beindul az emelés. A nyersolaj világpiaci ára is kissé feljebb ment, és a forint is kissé gyengült a dollárral szemben.

A benzint 5 forinttal drágítják, írja a holtankoljak.hu. (A gázolaj ára nem változik.)

Így a benzin átlagára is átlépi a bűvös 500 forintot.

A gázolaj átlagára 512 forint. Mindkét ár történelmi csúcs.