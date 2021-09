Soha nem látott összegű profit a bankoknál

Még soha nem volt olyan magas (405 milliárd forint) a hitelintézeti szektor első hathavi konszolidált nyeresége, mint idén, írja a Portfolio.hu.

A profit több mint a felét most is az OTP-csoport (külföldi leányvállalataival együtt) szállította. Az OTP-csoport Magyarországon működő része is 100 milliárd foirnt feletti nyereséget termelt, 30 milliárd forint feletti eredménye volt az MKB-nek, a K&H-nak, valamint az Erstének is.

Jelentősen nőttek a bevételek. Ennek okai: