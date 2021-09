Megérkezett az első okosóra kompromisszumok nélkül (x)

Egyre többeknek tetszik, mennyi extrát kínálnak az újabb okosórák, de végül az újszerű forma vagy a kialakítás minősége miatt mégis maradnak a jól bevált, hagyományos modelleknél. A Huawei viszont összekapcsolta a két világot: klasszikus külsővel és mindentudó belsővel érkezett meg a HUAWEI Watch 3 Elite.

Amikor az okosórák első képviselői megjelentek a piacon, a legtöbben úgy néztek rájuk, mint tech-őrültek és geekek új kedvenc játékszereire. Bár a készülékek minden generációval egyre több funkciót kínálnak, még a legnagyobb gyártók többsége is megmaradt egy olyan kialakítás mellett, ami inkább hajaz egy vidám, miniatűr csuklótelefonra, apró játékszerre, mint egy klasszikus értelemben vett órára. Nem is csoda, hogy összes előnyei ellenére sokan mégsem választanak egyelőre okosórát, mert cikinek tartják, ha egy tárgyaláson az ing alól előbukkan egy rikító piros műanyag “mini-szappantartó”. Nos, a HUAWEI Watch 3 Elite egyáltalán nem ilyen.

A HUAWEI épp ezért fontosnak tartja, hogy aktuális kínálatában mindig legyen olyan modell, amely nem csak technológiai tekintetben képviseli a prémiumot, hanem külsőre is a klasszikus formákat, a luxushoz kapcsolódó kialakítást és anyagválasztást részesíti előnyben.

Dupla szimbólum

Sokan választanak úgy órát, hogy az egyben jelentéssel is bírjon: mutassa meg azt, hogy viselője a maximumra törekszik stílus és minőség terén. Ők a klasszikus óramárkák, az egyből beazonosítható, minőségi külső kedvelői. Mások viszont azt szeretnék hangsúlyozni, hogy technológiai szinten az élen járnak, követik a világ fejlődését és kihasználják a legfrissebb lehetőségeket munkájuk, életük és környezetük javítására. A HUAWEI Watch 3 Pro modell utóbbi téren egyértelműen az élvonalba tartozik, miért ne lehetne a klasszikus, luxuskategóriás életérzést is összehozni ezzel?

A HUAWEI Watch 3 Pro Elite hatékonyan ötvözi a kimagasló teljesítményt az egyedülálló, luxus stílussal. A nemrég megjelent Watch 3 Pro dizájn terén maximumra fejlesztett változata, ahol az eszköz külsőleg egyértelműen a prémium kategóriás, klasszikus óramárkákat idézi, ráadásul titánium óraszíja, készülékháza és zafír óralapja önmagában azt sugallja, hogy ez az okosóra bizony egyáltalán nem játékszer, hanem napjaink életmódjának mindkét területe egyetlen “testben”. Amikor ez az óra villan elő egy megbeszélésen az ing alól, máris magára vonzza a tekinteteket – a tudása pedig viselőjének életét könnyíti meg minden szinten.

Stresszmentesen a csúcson

Ha már egy luxus-kinézetű óráról beszélünk, amit cégvezetők, üzletemberek ízlése szerint terveztek, nem árt beszélni az úgynevezett “menedzser-betegségekről”, amelyekkel minden bizonnyal sokan találkoznak közülük napról napra: ezzel a megnevezéssel egy sor nagyon komoly tünetet foglalnak össze az egészségügyi szakemberek. Ezek az olyan pszichológiai jelenségektől, mint a kiégés és a stressz, olyan fizikai szimptómákig terjednek, mint a szív- és érrendszeri problémák, magas vérnyomás, és komoly rizikót hordoznak az infarktus vagy a stroke esélyeinek növelésével. És itt jön képbe a Watch 3 Pro Elite, amely szó szerint minden pillanatban képes az összes testi-lelki bajunkra figyelmeztetni.

Az új okosóra folyamatosan monitorozza az életfunkciókat, így még akkor is figyelmeztethet egy sor rizikófaktorra, amikor viselője nem figyel – például azért, mert rohan valahová vagy épp elmerült a munkában. A beépített bőrhőmérséklet-mérés például jelez, ha a bőr túlmelegszik, akár láz, akár a megerőltetés, akár külső tényezők miatt. A véroxigén mérése szintén nagyon hasznos és egy csomó betegséget előzhetünk meg ezen érték ismeretében. Emellett a szívritmust is egy továbbfejlesztett technológiával méri, és akkor is azonnal kapcsol, ha az óra viselője elesik: ilyenkor rögtön felajánlja, hogy segélyhívást indít. Kiemelten hasznos funkció az elfoglalt napok közben, hogy az óra figyelmeztet a gyógyszerek beszedésének idejére, de akár arra is, hogy ideje inni egy pohár vizet.

Az óra különféle mérési funkcióival akár heti összesítéseket is láthatunk arról, hogyan alakult a stressz-szintünk, a pulzusunk, de azt is megmutatja, mennyire pihentető az alvásunk. Ha pedig valamilyen mozgással szeretnénk felturbózni az egészségünket, a HUAWEI Watch 3 fitnesz-tanácsadóvá alakul: több mint 100 mozgásformát ismer, közülük 15-öt profi edzőként képes segíteni, és a leggyakoribb hat mozgást automatikusan is felismeri. A statisztikákat aztán a mobilon is böngészhetjük a HUAWEI Egészség alkalmazásban, de a telefont nem kell magunkkal vinned futáshoz vagy más sporthoz, hiszen az eSIM technológiával a Watch 3 is képes hívásokat indítani és fogadni, üzeneteket küldeni, és eltévedni sem hagy a fejlett helymeghatározó funkcióinak köszönhetően.

A HUAWEI Watch 3 Pro Elite okos üzemmódban akár öt napig, ultrahosszú üzemmódban pedig 21 napig bírja egy feltöltéssel, míg a HUAWEI Watch 3 okos üzemmódban három, ultrahosszúban pedig tizennégy napig működik, így töltőhöz sem leszünk kötve. Ha tehát eddig valaki azért hezitált okosóra-vásárlással kapcsolatban, mert csak olcsón kinéző kütyünek tartotta, vagy a funkciók számát kevesellte, most már nem kell többet tépelődnie: a HUAWEI Watch 3 Pro Elite kinézetében a luxuskategóriás klasszikusokat, tudásában pedig a jövőt hozza el egyetlen, csodaszép és minőségi testben.