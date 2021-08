ELMŰ-ÉMÁSZ ügyfelek, figyelem! (x)

Augusztusban érdemes bediktálni a mérőállást, hogy a szolgáltatóváltás miatt érkező végszámla összege minél pontosabb legyen.

Szeptembertől az MVM Next veszi át az egyetemes áramszolgáltatást az ELMŰ-ÉMÁSZ szolgáltatási területén. A szolgáltatóváltás miatt az érintett, zömében lakossági ügyfelek augusztus 31-i dátummal végszámlát kapnak majd. Az ELMŰ-ÉMÁSZ arra kéri az ügyfeleit, hogy augusztusban a megszokott módon adják majd meg mérőállásukat. A szolgáltatóváltás miatt több fontos változás is lesz. Itt vannak a legfontosabbak.

Diktálással segíthetjük a pontosabb zárást

A szolgáltatóváltás velejárója a jelenlegi számlázási és nyilvántartási rendszer pénzügyi és számviteli lezárása. Emiatt az ELMŰ-ÉMÁSZ minden ügyfél részére 2021. augusztus 31-i zárási dátummal végszámlát készít, amely várhatóan szeptemberben fog megérkezni. A lehető legpontosabb elszámolás biztosítása érdekében, az ELMŰ-ÉMÁSZ és az MVM Next arra kérik az ügyfeleket, hogy augusztus 1. és 28. között olvassák le és adják meg mérőállásukat az ELMŰ-ÉMÁSZ telefonos vagy online ügyfélszolgálatán, illetve az EnergiApp mobilapplikációban. Amennyiben az ügyfél nem adja le az aktuális mérőállást, akkor a szolgáltató becsléssel határozza meg a végszámla összegét.

Fontos tudnivalók a számlafizetésről

A számlát mindig annak a szolgáltatónak kell befizetni, amely azt kiállította. Tehát az ELMŰ-ÉMÁSZ-tól kapott számlákat szeptember 1. után is még a régi szolgáltató felé kell rendeznie. Aki jelenleg havi átalanyt fizet, annak nincs teendője, aki viszont havonta diktálja a villanyóra állását, figyelnie kell, mert megváltoznak az ügyfélkapcsolati elérhetőségek. A számlájukat csoportos beszedési megbízással fizető ügyfelek számára jó hír, hogy a bankok központilag módosítják a kedvezményezettet az új szolgáltatóra, az egyedi átutalást választóknak viszont az MVM Nexttől érkező áramszámlák fejlécében lévő új bankszámlaszámra kell majd fizetniük. Ha valaki eddig elektronikus úton kapta számláit, továbbra is elektronikus formában tudja megtekinteni azokat szeptember 1-től az MVM Next online ügyfélszolgálatán. Az ELMŰ-ÉMÁSZ által kiállított eddigi számlákat és a közeljövőben érkező végszámlát a jelenlegi online ügyfélszolgálaton lehet elérni és befizetni.

Hálózatüzemeltetés: ELMŰ helyett E.ON

A villamosenergia-hálózat fenntartója és üzemeltetője Budapesten és Pest megye legnagyobb részén továbbra is az ELMŰ Hálózati Kft. lesz, amely az E.ON Hungária Csoport tagja. A cég továbbra is kapcsolatban marad az ügyfeleivel, hiszen minden műszaki beavatkozást igénylő feladatot elvégez a jövőben is (mérőórák felszerelése, cseréje, ellenőrzése és szükség szerinti helyszíni leolvasása is). Augusztus elejétől a szerelők már E.ON Hálózat márkajelzésű ruházatban végzik munkájukat.

