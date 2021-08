Dudás Róbert: Be akarják zárni a posták jelentős részét

Félő, hogy postahivatali bezárásokhoz vezethetnek a postai átszervezések – adott hangot aggodalmának a Jobbik alelnöke, Dudás Róbert videójában. FIgyelemmel kísérve a változásokat azt is hozzátette, a múlt héten elindult egy „olyan folyamat”, amelynek rendekívül sok kistelepülés lesz a kárvallottja. A bezárás 2400-ból mintegy 800 postát érinthet szerinte. Mint vidéken élő is mondta, meggyőződése, hogy ez elfogadhatatlan.

Hogy megakadályozza a posták bezárását, minden egyes érintett településen aláírásgyűjtést kezdeményez, levelet ír a polgármestereknek, hogy segítsék az aláírásgyűjtést, valamint határozati javaslatot is beterjeszt annak érdekében, hogy jogilag is akadályt gördítsen a kisposták bezárása elé. Mint mondta, jelenleg az ezer fő feletti településeken kötelező csak postát fenntartani, és azt szeretné elérni, hogy ez 500 fő felett is kötelező legyen.

Arra is kitért, miért olyan fontos, hogy megmaradjanak a kisposták – véleménye szerint azért, mert a kistelepüléseken a takarékok bezárása után ezek a megmaradt utolsó pénzintézetek, ahol a lakosok a pénzügyeiket intézni tudják.

Kérdeztük a Magyar Postát is, tényleg bezárnák-e a postahivatalok harmadát. Válaszukat várjuk.