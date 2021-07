7-9 milliós bírságbomba robban azoknál, ahol mégsem születik meg a csok-hoz vállalt 3 gyerek

Nagy vonzerő volt sokak szemében a családi otthonteremtési kedvezmény, voltak nem kevesen, akik úgy vették fel a 10 milliós csok-ot és a hozzá kérhető 15 milliós kedvezményes csok-hitelt, hogy nem volt gyerekük, de vállalták, hogy tíz éven belül lesz három is. De mi van, ha ez mégsem jön össze, és egy gyerek sem születik? Röviden: ha a program kezdetén bevállalt gyermekek végül mégsem születnek meg, tetemes, sokmilliós büntetéssel nézhet szembe a csok-ot felvevő házaspár. Az emelkedő kamatok ráadásul még növelhetik is a visszafizetendő összeget, a Bank360 elemzői azt számolták ki, mekkora teherrel néz szembe tíz év után egy gyermektelen pár, ha három gyereket vállaltak a támogatás és a kedvezményes hitel érdekében, de végül egy gyermekük sem született.

Ha nincs meg a három gyermek a tízéves időszak után, mindenképpen vissza kell fizetni a támogatást. Ha legalább egy vagy két gyerek megszületett, akkor az értük kapható összeget nem kell visszafizetni, ez viszont a három gyermekre bevállalt új építésű ingatlan esetében nem segít sokat, hiszen itt pont a harmadik gyermek vállalása jelenti a nagyobb támogatást. Két gyermek esetén ugyanis csak 2,6 millió forintos támogatásra válik jogosulttá a házaspár, egy gyermek esetén pedig 600 ezer forintra, így pedig – a gyermekek számától függően – a maradék 7,4 millió vagy 9,4 millió forintot vissza kell fizetni. Ha pedig egy gyermek sem született a családban, mind a 10 millió forintot vissza kell adni az államnak.

A támogatás visszafizetésével ráadásul nem tudta le kötelezettségeit a gyermekvállalást nem teljesítő pár – hívják fel a figyelmet. A támogatást ugyanis büntetőkamattal együtt kell visszafizetni, ami a mindenkori alapkamat ötszörösét teszi ki a nem teljesült három gyermek esetén. Így a júniusi kamatemelést követően, a 0,9 százalékos irányadó ráta már 4,5 százalékos éves büntetőkamatnak felel meg. Ez alapján pedig a 10 évre számolt büntetés 4,5 millió forint, ha három gyermeket vállalt a házaspár, de egy sem született meg. A büntetés összege mellett persze az eredeti 10 milliós támogatást is vissza kell fizetni, így pedig 14,5 millió forint lesz a végső cech – és ez csak a támogatásra vonatkozik.

A támogatás mellé kedvezményes csok-hitelt is fel lehet venni, három gyermeknél 15 millió forintot. Az igénylők által fizetett kamat csupán 3 százalék, mindaddig, amíg betartják a feltételeket. Ez egy 20 éves futamidőre felvett hitel esetében 83 190 forintos törlesztőrészletet jelent. Ha azonban a feltételek nem teljesülnek, előtérbe kerül a kedvező esetben csak a bank számára fontos ügyleti kamat. Ez az ügyleti kamat egy olyan referenciamutató, amit az 5 éves állampapírpiaci hozam alapján lehet kiszámolni, így minden hónapban más értéket vesz fel, 2021. júniusában például 5,45 százalék volt.

Ha egy házaspár az előző hónapban vette fel a csokot, ez a mutató vonatkozik a hitelére (pontosabban az első öt évre, majd a 2026. júniusi a következő 5 évre és így tovább). Ennek azonban csak akkor van jelentősége, ha 10 év múlva, 2031. júniusban még nincs három gyermekük. Ha ez a helyzet merül fel, a teljes kamattámogatást vissza kell fizetni. Itt jó hír, hogy nem kell az alapkamat ötszörösével számolni, csak magával a jegybanki rátával, de a jelenleg is érvényes 0,9 százalékkal számolva még mindig 2 378 655 forint válik tíz múlva esedékessé. Ráadásul, innentől a törlesztőrészlet is magasabb lesz, a jelenlegi feltételek szerint 102 318 forintra nő a havi teher, ami közel 20 ezer forintos extra költséget jelent minden hónapban – magyarázzák.

Ha tovább emelkedik a jegybanki ráta – erre számít az elemzők jelentős része –, akkor a változás a támogatás után fizetett büntetésben ötszörösen jelentkezik majd, persze csak időarányosan.

Korábban elengedett illetéket meg kell fizetni

Nem kell azonban a kamatoknak megemelkedni, hogy a támogatás elvesztése illetve a kamatkedvezmény visszafizetése miatti 6 878 655 forintos teher mellé további költségekkel nézhessen szembe az a pár, aki nem teljesíti a csok feltételeit 10 év alatt.

A csok keretében ugyanis már illetékmentesen lehet megvásárolni ingatlanokat, a támogatás elvesztésével viszont ezt is ki kell majd fizetni, amely teher egy 50 milliós ingatlannál kétmillió forint is lehet. Így tehát – a 10 milliós támogatás visszafizetését is beleértve – 19 millióhoz közelít az az összeg, amit a csok feltételek be nem tartása esetén egy összegben ki kell fizetni 10 év után.

Mentő körülmények

A gyermekszületés elmaradása esetére persze vannak olyan helyzetek, amikor nem kell büntetéssel számolni, ilyen például, ha egészségügyi okokból nem tud gyermeket vállalni a pár, vagy ha a házaspár egyik tagja meghal. Ha azonban ilyen nem merül fel, akkor rendkívüli teherrel nézhetnek szembe azok a párok, akik egy csok-szerződés keretén belül előre vállalnak be 3 gyereket, de végül mégsem születik egy gyermekük sem.