Ilyen még nem volt, a Lidl és a Spar is megelőzte a Tescót forgalomra tavaly

A Lidl mindenkit lefutott 2020-ban, és függetlenül attól, hogy a diszkont csatornát ki kedveli, ki nem, az üzleti eredményt és sikeres stratégiát nem lehet elvitatni, el kell ismerni – írta a Trade magazin. Mint fogalmaztak, már egy évvel korábban is lehetett látni a német diszkontlánc nagyon céltudatos előremenetelét, de kevés volt akkor a 12 hónap. Most viszont nemcsak hogy beért mindenkit, de szignifikáns különbséggel vette át az első helyet a Lidl, 823,7 milliárd forintos bruttó forgalommal. Mindehhez hozzátartozik, hogy nemcsak a Trade magazin toplistájában, de a GfK piackutató által mutatott piaci részesedésben is első lett a diszkontlánc a maga mintegy 15 százalékával. Idetartozik persze, hogy semelyik csatorna nem tudott annyit nőni egy év alatt, mint a diszkont, és a teljes piacon a csatorna részesedése már meghaladta a piackutató szerint a 30 százalékot, amivel az egész csatorna is az első.

Kiemelték azt is, hogy a 2. helyre is új versenyző futott be, hiszen idén először lett a SPAR ezüstérmes, 738,9 milliárd forintos bruttó forgalommal. A jó stratégiát itt is tetten lehet érni a lap szerint, hiszen évek óta átgondolt terv mentén igyekeznek kihozni a piacból a legtöbbet, sikeresen. Nagyon sokat invesztálnak folyamatosan a bővülésbe, fejlesztésbe, vásárlói kiszolgálásba, élménybe, és ez meg is hozta a gyümölcsét – tették hozzá. Ráadásul mindezt úgy, hogy maga a hipermarket csatorna évek óta veszít piacrészéből, és ez nem állt meg tavaly sem. Ezért is olyan fontos szerintük, hogy a SPAR évek óta nagy hangsúlyt fektet a kisebb alapterületű üzletek különböző formáinak bővítésére is, amelyek szintén szép számmal emelkedtek az elmúlt egy évben, és ezt szintén mutatja a toplista.

A korábbi évek nehézségei tovább gyűrűztek viszont a Tescónál, és a hipermarketek problémáira a COVID még egy lapáttal rátett, így forgalmi adataiban mondhatni, szinte nincs változás (bruttó 737,5 milliárd forintos forgalom), ami a portál szerint a csatorna 2-3 százalékos esését nézve még akkor is jó eredmény lenne, ha csak 1-2 százalékos csökkenést tudna felmutatni.

A diszkontok, a hazai láncok és a drogériák „hármasaiban” az erőviszonyok és sorrendek csatornán belül megmaradtak, egyedül tehát csak a hiperek hármasában borult fel a lista a fentiek indoklása mellett.

Azok a kis, közeli boltok, amelyek gyorsan tudták a termékkínálatukat változtatni a körülmények hatására, nagyobb lehetőséget kaptak tavaly, hiszen a COVID-világjárvány alatt nem akartak a vásárlók nagy boltokba járni, sok időt vásárlással tölteni, ugyanakkor a ritkább boltba járás miatt több kategóriában nagyobb kiszerelést és nagyobb mennyiséget vásároltak.