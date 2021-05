Tervezett volt a paksi leállás

Tervezett teljesítménycsökkentés történt vasárnap hajnalban a paksi atomerőműben – közölte honlapján az erőmű.

A paksi létesítmény 2. és 3. blokkját hajnal 3 órától kezdődően tervezett menetrendtartás miatt összesen 340 megawattal leterhelték.

Az esemény nem minősül üzemzavarnak és a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt.-vel egyeztetve történt. A menetrend szerint a két blokk 19 órára ismét névleges teljesítményen üzemel majd – közölte az MTI.

Vasárnap hajnalban beszakadt a villamosenergia-termelés is Pakson – írta meg korábban a Napi.hu. A portál írta meg, hogy a termelés vasárnap dél körül is csupán fele volt a néveleges 2000 megawattos teljesítménynek, ami akkor is feltűnő és kevés, ha április 30. óta az 1-es blokkon előre tervezett nagyjavítási munkálatok zajlanak, és az az 500 MW nem adódik a hálózatra.