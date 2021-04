Tényleg mindenkinek ingyen jár a Covid elleni oltás?

Egymást érik a kormányzati nyilatkozatok a koronavírus elleni oltásról: egy részükben arról van szó, hogy ingyenes, és mindenki igénybe veheti, más nyilatkozatokban a tajszámmal rendelkezőkre szűkítik a kört. Megpróbáltuk kibogozni, oltásügyben pontosan mit jelent a „mindenki”?

Tavaly novemberben a kormány azt közölte, amint lesz hatékony és mellékhatásoktól mentes vakcina a koronavírus ellen, az oltóanyagot az állam megvásárolja, és ingyenes oltási lehetőséget biztosít mindenkinek. Ekkor jelentették be azt is, hogy az oltás nem lesz kötelező, de aki élni kíván vele, díjmentesen kapja meg.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma januárban tudatta, hogy azok is megkaphatják a koronavírus elleni védőoltást, akik nem rendelkeznek élő egészségbiztosítással.

Márciusban a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára azt nyilatkozta, hogy az állam mindenkinek ingyenesen biztosítja az oltást, és érvénytelen tajszámmal is ingyenesen igénybe vehető a vakcina. A napokban Izer Norbert ezt azzal toldotta meg, hogy a koronavírus elleni gyógyszer, a favipiravir is ingyenes, és szintén megkapják azok is, akiknek érvénytelen a tajszámuk.

Járvány idején a fő cél a fertőzés megállítása, az ellátás biztosítása mindenkinek, így lehet a közösséget megvédeni. A veszély csökkentése miatt született még tavaly októberben kormányrendelet arról, hogy az influenza elleni védőoltás ingyenes legyen. Ebből kiindulva azt gondoltuk, kell hogy legyen jogszabály a koronavírus elleni oltás ingyenességéről is.

Kérdéseinket feltettük a kormányszóvivőnek, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek (NEAK), az operatív törzsnek és a Nemzeti Népegészségügyi Központnak (NNK) is, ám választ egyiktől sem kaptunk, ezért a Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet segítségét kértük. Takács Ádámmal néztük át, mi olvasható ki a fellelhető jogszabályokból, azokból következhet-e valamiképpen, hogy mindenkinek ingyen jár a Covid-oltás.

Mindenhol kötelező védőoltásról van szó

Az egészségbiztosítási törvény szerint nem vehető igénybe az Egészségbiztosítás Alap terhére a nem kötelező védőoltás, kivéve, ha a külön jogszabály szerinti védőoltás térítésmente.

Az egészségügyről szóló törvény szerint járványügyi helyzetben jogviszony-igazolás nélkül kell biztosítani a kötelező védőoltást minden Magyarországon tartózkodó személynek.

A Covid elleni oltás azonban nem kötelező, így arra nem alkalmazható ez a rendelkezés.

A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló kormányrendelet szerint a járványügyi érdekből nem kötelező védőoltás beadásának térítési díja kétezer forint. Kivétel a térítésmentes védőoltás felvétele. Csakhogy mint írtuk, jogszabály nem mondja ki, hogy a Covid-oltás térítésmentes lenne.

A NEAK kiadott ugyan egy közleményt, amely szerint az oltóanyag beadásának költségeit a Járvány Elleni Védekezési Alapból lehet finanszírozni, de jogszabályi alapja ennek sincs.

Takács Ádám, a TASZ jogásza arra jutott, hogy nincs a Covid elleni védőoltásról rendelkező jogszabály, mindössze egy kormányzati ígéret van az ingyenességről. Ez pedig különös helyzetet teremt, mert nincs jogilag kikényszeríthető mód arra, hogy mindenkinek biztosítsák a védőoltást, illetve hogy mindenkinek ingyenesen nyújtsák azt.

Nem tudni, ki az a „mindenki”

Kérdés például, hogy a „mindenkibe” beletartoznak-e például más országok Magyarországon tartózkodó állampolgárai, itt dolgozó vagy itt rekedt külföldiek, vendégmunkások, menekültek, jogcím nélkül itt tartózkodók. Az sem világos, hogy a mindenkibe beleérthető-e az, akinek nincs tajszáma (de van európai egészségkártyája).

Takács Ádám szerint mivel nincs a Covid-oltásról és annak ingyenességről rendelkező jogszabály, egyértelmű válasz sincs ezekre a kérdésekre. Hozzátette, hogy bár az oltási terv valószínűleg rendelkezik erről, azt következetesen titkolják. Egyedül abból az NNK oldalán közzétett oltási tervről szóló kivonatból vonhatunk le következtetéseket, mely „tajszámmal rendelkező 16-18 év feletti állampolgárokról” beszél az oltással összefüggésben, ami valószínűleg magyar állampolgárokat jelent.

Azt nem írják a kivonatban, hogy érvényesnek kell lennie a tajszámnak, amiből arra a következtetésre lehet jutni, hogy az oltásra való jogosultság feltétele csak a tajszám megléte. Vagyis a védőoltás független lehet a tajszám érvényességétől. Valószínűleg ezért van az is, hogy tajszámmal lehet csak regisztrálni az oltásra.

A volt tiszti főorvos szerint mindenkinek jár az ingyenes oltás

Falus Ferenc volt tiszti főorvos viszont a meglévő jogszabályokból egészen mást vezet le. Azt írja Izer Norbert bejelentésére hivatkozva a Facebook-oldalán, hogy minden tartósan Magyarországon tartózkodó (itt dolgozó vagy itt élő) személynek ingyenesen jár a járványvédelemhez szükséges ellátás. Hozzátette, az oltást előbb-utóbb mindenkinek meg kell kapnia, függetlenül attól, hogy van-e tajszáma, biztosított-e, magyar állampolgár-e, ez ugyanis mindannyiunk érdeke. Ezért tartja jogosnak, hogy a költségeket a büdzsé állja. Véleménye szerint az egészségügyi törvény ezt ki is mondja azzal, hogy rögzíti, az egészségügyi válsághelyzeti ellátás fedezetét a központi költségvetésből kell biztosítani. Értelmezésében ez arra is utal, hogy nem járulékalapú a biztosított ellátások fedezete, nem a tb-jogviszony meglétén alapul. Vagyis még csak tajszám sem kell az oltáshoz.

Egészségügyi válsághelyzetet 2020. június 18-ától hirdetett a kormány, és jelenleg 2021. június 18-áig van érvényben.

Takács Ádám szerint azonban a Falus által hivatkozott rendelkezés nagyon általános, és jogszabályok sem konkretizálják. Az ilyen általános törvényi rendelkezések azzal válnak konkrét kötelezettséggé, ha a jogalkotó kifejti, hogy mi tartozik az egészségügyi válsághelyzeti ellátásba. Erre lehet példa, ha hoznak egy törvényt, veszélyhelyzeti kormányrendeletet, esetleg miniszteri utasítást, ami leírja, hogy az egészségügyi veszélyhelyzeti ellátás keretein belül mindenkinek ingyen jár például a favipiravir hatóanyagú gyógyszer, illetve a védőoltás.

A TASZ értelmezése szerint amíg a jogalkotó nem teszi meg ezt a szükségszerű lépést, addig nem lehet kikényszeríteni az ingyenességet. Példaként említette, hogy az aszpirint is használják a Covid kezelésére, mégsem kapja mindenki ingyen a patikában, pedig általánosan tekintve az is az egészségügyi válsághelyzeti ellátáshoz tartozik a fenti jogértelmezés alapján.

Arról is szólt a kormányzati kommunikáció, hogy a Covid ellni gyógyszert, a favipiravirt is megkaphatják ingyen azok is, akiknek érvénytelen a tajszámuk. A TASZ jogásza szerint a gyógyszert elvileg bárkinek felírhatják, azonban azoknak, akik nem rendelkeznek érvényes biztosítással, az orvoslátogatás díját és a gyógyszer teljes árát is ki kell fizetniük. Akik rendelkeznek érvényes egészségbiztosítással, azok kiválthatják a gyógyszert, ha felírja nekik a kezelőorvos. A kormány tájékoztatása szerint a favipiravir hatóanyagú gyógyszer alkalmazhatják a háziorvosok, felírhatják vényre, és az állam átvállalja a gyógyszer árát. De mindennek szintén nincs jogszabályi alapja – szögezte le a TASZ jogásza.