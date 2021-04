A kórházak hónapok óta nem fizetnek, több ezer orvostechnikai cég került bajba

„Aki lélegeztetőgépen van, napi költsége 400-800 ezer forint betegenként” – mondta Knall Gyula a hvg.hu-nak. A MEDTECH Kft. nevű orvostechnikai cég vezetője úgy látja: mivel a koronavírussal fertőzöttek kórházi ellátása „nagyon sokba kerül”, a kórházak teljesen leálltak a számlák kifizetésével. Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára korábban a Napi.hu-nak azt mondta, a nem Covid-ellátáshoz kapcsolódó termékkörben szállítások sincsenek, összességében mintegy 4500 beszállító, többségében kkv került nehéz helyzetbe.

A cégvezető a hvg.hu-nak azt mondta, megérti, hogy a kórházaknak lényegében minden pénze a koronavírussal fertőzött betegek kezelésére megy, de „az üzletkötőim folyamatosan, járvány idején is járják a kórházakat, ezért elvárná az ember, hogy a munkáját ki is fizessék”.

A kormány legutóbb tavaly decemberben fizette ki a kórházak adósságait, így akkor az orvostechnikai cégek is a pénzükhöz jutottak. Knall Gyula szerint januárban mindenki boldog volt, „majd februárban elkezdődött a nemfizetési hullám.” Nem sokkal később azonban az állam által tavaly év végén a kórházaknak kifizetett 44,5 milliárd forint felével már tartoztak az egészségügyi intézmények. Erre eddig nem volt példa. A lap felhívja a figyelmet, hogy a Magyar Államkincstár oldalán elérhető adatok szerint

februárban 22,851 milliárdra duzzadt a kórházak adóssága Magyarországon.

A növekedés az év első két hónapjában mintegy 14 milliárd forint. Ez még azzal együtt is nehezen magyarázható, hogy a Covid-ellátás költségei megugorhattak, hiszen az elektív ellátásokat visszafogták. Ilyen mértékű adósságnövekedéshez az elmúlt években hat hónap kellett, nem pedig kettő.

Knall Gyula két olyan cégről is tud, amelyek az ő vállalkozásához hasonló nagyságrendűek és már bedőltek. Szerinte, ha ez a helyzet sokáig így marad, a kis cégeknél várható egy csődhullám. Ha nem is dobják be olyan sokan a törölközőt, mint a vendéglátásban, a szakember szerint az érintett cégek akár 10 százaléka itt is lehúzza a rolót. „Azokról a vállalkozásokról van szó, amelyek éves forgalma 50 és 100 millió forint közötti” – mondta el a lapnak.