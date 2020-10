Légy digitális 5 lépésben! – Az év végéig ez mind beleférhet (x)

A krízis – ahogy az lenni szokott – lehetőséget is teremt: piaci rések keletkeznek, amit az igazán gyorsak és agilisak akár ki is használhatnak. Szabó Editet a Telekom Hello Biznisz szakértőjét kérdeztük, mit érdemes meglépniük a vállalkozásoknak az év utolsó 100 napjában?

1. Hirdess online! Ha valamin, ezen a tételen biztosan nem szabad spórolni! Szabó Edit szerint, tanácsos az elvárt bevétel legalább 20 százalékát hirdetésre fordítani, a marketing szakmában ugyanis legalább kétszeresre, de akár ötszörösre is teszik az online hirdetések megtérülését. 2. Légy egyedi és szívhez szóló! Találd meg, miben vagy más, mint a többiek! Szakértőnk trendszerűnek tartja a hirdetések szentimentalizmusát. Ha ez nem túlcsorduló, a szívhez is szóló üzenetek segíthetnek kiemelni a hirdetésünket a kommunikációs zajból. 3. Építs közösséget! Amint a vállalkozások az online térbe helyezték át tevékenységüket a járvány miatt, rengeteg követőre tettek szert. Ma már nemcsak a youtuberek eredményességét mutatják az aktív követői számok, hanem a „mezei” vállalkozásokét is. Ehhez lendületes, érdekes, tartalmas és folyamatos online kommunikációra van szükség a közösségi média csatornákon. 4. Fejlessz applikációt! A járványhelyzetben még fontosabbá vált az online jelenlét és a gyors elérés. Több cég bukott el értékes vásárlásokat és ügyfeleket, mert nem volt megfelelő platformja vagy éppen appja. Ez kedvezett a piacra újonnan belépőknek, akik felhasználó- és mobilbarát applikációkat fejlesztettek, illetve a nagy piaci szereplőket is saját applikációik továbbfejlesztésére sarkallták. 5. Fordulj rá a hazai piacra! Nem jönnek a turisták? Volt olyan vállalkozás az elmúlt időszakban, amely a külföldiektől érkező bevételeit a hazai piacon tudta pótolni. A hazai piac célbavételét mások is megfontolhatják, ugyanis a magyar fogyasztó fogékony a piacvédő, patrióta üzenetekre és szívesen költi el a pénzét úgy, hogy közben tudja, ezzel hazai munkahelyeket véd meg. A Telekom a kisvállalkozások elkötelezett partnereként segíti a digitális átalakulást: most kedvezményes üzleti vezetékes internet ajánlat és országszerte 31 Telekom üzletben dedikált értékesítők támogatják a vállalkozásokat. Arra buzdítja a kis-és középvállalkozásokat, hogy ne féljenek megtenni ezeket a lépéseket, hiszen már kis előrelépés is komoly eredményeket hozhat egy vállalkozás életében. A Telekom Gigaerős Hálózata most ehhez nyújt segítséget. Részletek itt A vállalkozások a Hello Biznisz Klub vállalkozói közösségéhez csatlakozva tarthatnak lépést a változásokkal.