Kiderült, mennyibe fog kerülni a koronavírus elleni gyógyszer

Fiolánként 390 dollárért fogja árulni a Gilead Sciences remdesivir nevű koronavírus kezelését szolgáló gyógyszert, ez egy ötnapos kezelés esetében 2340 dollárt jelent – írja a washingtonpost.com.

A közel 120 ezer forintos ár egyelőre csak akciós jellegű, mert később, amikor már nemcsak kormányoknak adnak el, hanem biztosítóknak, akkor 520 dollárba fog kerülni egy fiola. Azaz 30 százalékkal lesz magasabb az ára.

Az elsőre borsosnak tűnő árképzést árnyalja, hogy az is spórolást jelenthet az ellátórendszernek, ha a betegek gyógyultan, hamarabb távozhatnak a kórházakból.

A remdesivir tíz éve fejlesztették ki, és most a koronavírus idején azt észlelték, hogy a tüneteket enyhítette, illetve felgyorsította a felépülést a betegségből. A gyógyszert az amerikai Gilead Sciences vállalat fejlesztette ki az ebola lehetséges ellenszereként. A The New England Journal of Medicine című tekintélyes orvosi folyóirat egy nemrég közzétett tanulmánya szerint a remdesivir alkalmazása hozzávetőleg 70 százalékban hatékony, de komoly mellékhatásai lehetnek például a vesére nézve.

