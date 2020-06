Készül a törvényjavaslat: betétdíjasok lehetnek a palackok Magyarországon

A Pénzcentrum készített interjút Balogh Leventével, a Szentkirályi Ásványvíz tulajdonos-ügyvezetőjével. A beszélgetésben szóba került, hogy az unió, illetve a magyar kormány is igyekszik kiszorítani az egyszer használatos műanyagokat a boltokból, vendéglátóegységekből.

Balogh Levente szerint

Felidézte, hogy már 2007-ben olyan fröccsöntő gépet vásárol, amivel új palackot lehetett gyártani a regéikből. Szerinte nem a kibocsátókat, a gyártókat kell büntetni, szidni, hanem a szemetelőket.

Nem beszélni kell a környezetvédelemről, hanem tenni érte: ha a PET-palackot szelektíven összegyűjtik, és visszajuttatják a gyártókhoz, azok még örülnek is neki, egy ilyen palackból 8-10 alkalommal tudnak újat készíteni — erre már az én 2007-es gépem is képes volt. Ugyanakkor van egy rossz tulajdonsága is ezeknek a PET-palackoknak, úsznak a folyók, tavak, óceánok felszínén. Ez egyébként lehet, annyira nem is hátrány, mert könnyen össze lehet gyűjteni, és ugyanúgy vissza lehet vinni a gyártókhoz újrahasznosításra. Ellenben az üveg, az alumínium lesüllyed, azt soha az életben nem szedjük ki a tenger fenekéről, nem is nagyon tudunk mit kezdeni vele. A PET-palackot abszolút támogatni kell, csak legyen megoldva a visszagyűjtése! A vállalatcsoportunk is felelősséget érez az iránt, hogy a helyzet rendbe jöjjön: Csehországban, Szlovákiában már egy törvényjavaslat elkészítésében is rész vállaltunk, ami a palackok betétdíjassá tételére irányult, ezeket már el is fogadták.