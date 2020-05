Nagyot koppanhat ha azt hiszi, örökre megmarad a túlélőhitel alacsony kamata

A járványhelyzet miatt a kormány 5,9 százalékos thm-plafont vezetett be a fogyasztási hitelek kamatainál, és a bankok szépen jövögettek is ki az új hiteltermékekkel. A Pénzcentrum.hu most azt vizsgálta, hogy milyen kamatokra kell számítani az egyes bankoknál és hiteltermékeknél a thm-plafon eltörlése után. Merthogy jövő év elejétől már nem lesz az 5,9 százalékos korlátozás.

A személyi kölcsön lehet a járvány nyertese a hitelezésben Megcsappant a hitelek iránti érdeklődés, még az otthonteremtési kedvezmények sem népszerűek mostanában.

A személyi kölcsönöknél azt találták, hogy a jelenlegi maximum 5,9 százalékos kamattal szemben jövő év elejétől számos banknál már két számjegyű kamatokkal is számolhatunk, akár 20,5 százalékossal is.

A folyószámlahiteleknél is két kamattal érdemes számolnia a mai hitelfelvevőnek, és az eltérések is nagyobbak lehetnek, jövő évtől 18,9 százalékos, de akár 39,9 százalékos kamatot is fizethetünk a jelenlegi 5,9 százalékos kamatozású folyószámlahitelünk után. Hozzátették azonban, hogy a teljes futamidőre vonatkozó kamat megállapításakor sokat nyom a latba rendszeres havi jövedelmünk, és az igényelt hitelkeret nagysága is.

Kiemelt kép: Csanádi Márton / 24.hu