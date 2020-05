Internetes visszaélésekre figyelmeztet az OTP

A bank közlése szerint a koronavírus járvány alapjaiban alakította át mindennapjainkat, az óvintézkedések és korlátozások hatására az OTP Bank ügyfelei közül is érezhetően többen fordultak az otthonról is elérhető online banki megoldások felé. Az online bankolás terjedésével azonban egyre gyakoribbak az internetes csalók adathalász kísérletei, amelyek megelőzésében nagy szerepe van az ügyfelek óvatos és körültekintő magatartásának is. Áprilisra – a járvány előtti időszakhoz képest – mintegy 10 százalékkal emelkedett a bank internet- és mobilbanki aktív felhasználóinak száma, és megnövekedett az ezeken keresztül indított tranzakciók száma is: az átutalások mennyisége például mintegy 20 százalékkal ugrott meg, és jelentősen növekedett a postai csekkek QR-kóddal történő kiegyenlítése és a mobiltelefon-egyenleg feltöltések százalékos aránya is.

A jelenlegi járványhelyzetet azonban a csalók is igyekeznek kihasználni, a tapasztalatok szerint a felhasználók növekvő számával arányosan többszörösére nőtt az adathalász kísérletek száma is. A bank fejlett védelmi megoldásokat alkalmaz a csalókkal szemben, folyamatosan (a hét minden napján, napi 24 órában) figyeli a tranzakciókat egy korszerű, valamennyi jogszabályi előírásnak megfelelő monitoring rendszer segítségével. A hitelintézet jelentős fejlesztési és humán erőforrásokat fordít a banki rendszerek biztonságának fokozására. Az intézkedéseknek köszönhetően a napi több százezer, a kártyás vásárlásokkal együtt több millió tranzakció rendben végbemegy. Közlésük szerint kevés a visszaélés náluk.

Erre figyeljünk, hogy ne nyúlják le a pénzünk

A bankszámlán elérhető pénzünket mindenképpen ugyanolyan figyelmesen és körültekintéssel kell kezelnünk, mint ahogy a pénztárcánkra figyelünk, az adathalász visszaélések sikeres megakadályozásához elengedhetetlen az ügyfelek ébersége, a bankoláshoz használt saját számítástechnikai eszközök megfelelő védelme, hogy az internetes bűnözők ne szerezhessenek meg érzékeny banki adatokat.

A bank honlapján is rendszeresen hívja fel ügyfelei figyelmét az adathalászat veszélyeire, közzéteszi az általa ismert adathalász leveleket és az alábbi tanácsokat a megelőzés érdekében:

Legyünk elővigyázatosak, keltsen bennünk gyanút minden olyan telefonhívás, SMS-üzenet, közösségi oldalon keresztül érkezett üzenet vagy e-mail, amelyben az internetbanki bejelentkezéshez és azonosításhoz szükséges jelszavunkat vagy PIN-kódunkat kérik. Szintén gyanúra adhat okot, ha magyartalan nyelvezetű, nehezen értelmezhető üzenetet kapunk, mivel ezeket a tartalmak gyakran fordítóprogrammal készülnek.

Soha ne válaszoljunk az ilyen típusú telefonhívásokra, e-mailekre vagy SMS-ekre. A bank sem e-mailben, sem telefonon, sem SMS-ben nem kér tőlünk jelszavakat vagy PIN-kódokat, sem más bizalmas adatokat. A bank munkatársai kizárólag akkor kérhetnek tőlünk személyes adatokat, ha egy konkrét, folyamatban lévő ügyben keresnek minket, az általunk megjelölt módon.

Mindig keltsen gyanút bennünk, ha valamilyen nagyértékű dolgot irreálisan alacsony áron kínálnak az interneten.

Mielőtt bejelentkezünk az internetbankba, győződjünk meg arról, hogy valóban a bank oldalán vagyunk-e. Ehhez belépés előtt ellenőrizzük a böngésző címsávban a honlapcímet. A szolgáltatás belépési oldalán, a böngésző címsorban megjelenő lakat ikonra kattintva győződjünk meg arról, hogy a biztonsági tanúsítvány szerint valóban a bank adta ki az oldalt. Ha más jelenik meg, azonnal szakítsuk meg a kapcsolatot.

Harmadik félnek ne adjuk át az irányítást számítógépes eszközeink felett.

Rendszeresen frissítsük a gépén lévő programokat és alkalmazásokat, ezek ugyanis fontos biztonsági frissítéseket is tartalmazhatnak. Az alkalmazott böngésző adatbiztonsági beállításait lehetőség szerint a legnagyobb biztonságot garantáló szintre állítsuk be. Ebben az esetben a program figyelmezteti minket a böngésző használata során potenciálisan kárt okozó tartalom megnyitása előtt.

Javasolják, hogy számítógépünket védjük tűzfalakkal, víruskeresőkkel, és állítsuk be ezek minél gyakoribb frissítését is.

A bejelentkezéshez használt jelszót megfelelő gyakorisággal (1-3 hónap) újítsuk meg és ne tároljuk jelszavunkat és belépési adatainkat a számítógépünkön. Legalább 8-10 karakterből álló, kis-, és nagybetűket, számokat tartalmazó jelszavakat használjunk.

Soha ne telepítsünk olyan programot számítógépünkre vagy telefonunra, amit nem ismerünk. Különösen mások kérésére ne tegyünk ilyet.

