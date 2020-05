Kétszer annyi közmunkás lesz Orbán szerint, mint ami eddig volt

Lesz ez még rosszabb is, az áprilisi adatok brutálisak lesznek az iparban

– ezt válaszolta Orbán Viktor kormányfő a Kossuth Rádióban adott miniszterelnöki interjúban arra a kérdésre, hogy a gazdaság hogyan áll, látva a márciusi nagy visszaesést mutató ipart. A vírus március 10-én kezdett rombolni a gazdaságban is, vagyis durván fél hónap leállás is elég volt ahhoz az iparban, hogy visszaessen a teljesítmény – magyarázta Orbán. Szerinte ugyan a májusi adatok is rosszak lesznek, de már jobbak, mint az áprilisiak, a júniusiak még jobbak.

Most nehéz időszakon megyünk keresztül. Itt az a fontos, hogy megtaláljuk a problémák gyökerét. Úgy vélte, hogy a munkahelyek elvesztése a baj. Ez a problémák gyökere. Az orvosság erre a bajra kerestetik.

Állami munkahelyteremtő programokról beszéltünk a szerdai kormányülésen. Most 100 ezer alatt van a közmunkások száma, a mostani elképzelés az, hogy 200 ezer lesz. De ha elfogy a költségvetési keret, akkor lesz még pénz.

Minden nap számoljuk, hányan fordultak segítségért hozzánk, az államhoz. Vagyis hányan vannak munkanélküliek, akik vagy álláskeresési járadékot kérnek, vagy ha 3 hónap alatt sem tudtak elhelyezkedni, akkor valamilyen szociális, jövedelempótló támogatást. Illetve hányan vannak, akik munkát kérnek az államtól – mondta.

A kormány adatai szerint ez a három csoport most összesen 163 ezer személyt takar.

