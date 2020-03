Hétfőn nyílik a Szent János Kórház Covid osztálya

Hétfőn nyílik meg a Szent János Kórház Covid osztálya, ahol olyan koronavírusos betegeket tudnak majd fogadni, akiknek más betegsége is van, például agyvérzést kaptak vagy balesetet szenvedtek – írja az Index Nyulasi Tibor, a kórház orvosigazgató-helyettesének tájékoztatása alapján.

Az osztályt a belgyógyászati tömbben alakították ki, 55 fekvőhelyes, és 15 beteget tudnak majd itt lélegeztetni. A kórházban alapesetben összesen 17 intenzív ágy van (4 gyerek, 13 felnőtt), ez bővült a 15 új ággyal. Nyulasi hozzátette, hogy a fertőző osztályt nem felsőbb utasításra nyitják meg, hanem azért, hogy a bizonytalan eseteket jobban el tudják izolálni és tudjanak gyakorolni az éles helyzetekre.

Az Index megjegyzi, hogy Budapesten hat kórházat jelöltek ki, ahol a normál kapacitás mellett további 15 intenzív ágyat kell kialakítani, majd a második körben további 30-at. Ilyen intézmény a Szent János Kórház is. Nyulasi az új gépek beszerzésével kapcsolatban azt mondta:

Először nem felülre szólok, előbb összeszedem a műtőből azokat az altatógépeket, amiket be tudok állítani. Az altatógép ugyanis nem csak altat, hanem lélegeztet is. Ebből be tudok állítani még maximum 15 gépet. Ha még ez sem elég, akkor kérek, és az ígéretek szerint, kapok is.