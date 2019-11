A szuperállampapírnál is többet hozhat a lakáskiadás

Lakáskiadás: akár 10 százalékos hozam is elérhető

Van-e élet az 5 százalékon túl? Ez a kérdés foglalkoztatja nyár óta a magánszemélyeket, vajon létezik-e olyan befektetési lehetőség, ami felveheti a versenyt a szuperállampapírral? Az elmúlt évek lakossági slágere az ingatlanbefektetés volt, az ingatlanbefektetési alapok azonban idén már nem tudták az előző évek kiugró hozamát produkálni a befektetőknek. A hozampiaci versenyben nincs kegyelem: a gyengébb teljesítmény és a MÁP+ által nyújtott alternatíva hatására idén csak a második félév első négy hónapjában 94 mrd forinttal csökkent az 5 legnagyobb ingatlanalap nettó eszközértéke.

Akik nem elégednek meg az állampapír által biztosított 5 százalékkal, azok jó ha tudják, hogy lakás vásárlásával és kiadásával még ma is el lehet érni ennél magasabb hozamot. Új lakás vásárlása esetén a fejlesztők évi 6-7 százalékos bérletidíjhozamot ígérnek a tulajdonosoknak, a használt lakások piacán a TAKARÉK Index szerint jelenleg Budapesten átlagosan 8,1 százalék, vidéki nagyvárosokban pedig 8,9 százalék az átlaghozam.

Buktatók a lakáskiadásban

Ezek a hozamok valóban elérhetőek, de nem kockázatmentesek – figyelmeztet a Rentingo.com, a bérbeadók és bérlők közösségi oldala. A modellek egyrészt a folyamatosan kapott havi bérleti díjjal, másrészt egy évi átlagosan 3 százalékos ingatlanár-emelkedéssel kalkulálnak. Utóbbi még most sem irreális feltételezés, de az elérhető hozam szempontjából a lakáskiadás legnagyobb kockázata, hogy két bérlő között mennyi ideig áll üresen a lakás. A bérbeadott lakás természetesen akkor termel bevételt, ha folyamatosan ki van adva.

Amennyiben túlárazzák a kiadandó lakást előfordulhat, hogy a bérbeadók nem találnak azonnal bérlőt, és minden üresen álló hónap csökkenti az elérhető éves hozamot. Gyakori eset az is, hogy amikor megszűnik a meglévő bérlővel a bérleti szerződés a bérbeadónak sokszor hónapokba telik, amíg megtalálja az új bérlőt, így az üresen álló hónapokban a lakás nem termel bevételt, ami szintén veszélyezteti az éves elvárt hozamszintet. A portál szerint ez a megújítási kockázat azokat a bérbeadókat is érinti, akiknek jelenleg éppen van bérlője, nem csak azokat a befektetőket, akik most készülnek beszállni az ingatlanpiacra.

