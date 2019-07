Adategyeztetés: akinek írt a bankja, biztosítója, pénztára, annak van teendője

A banki adategyeztetési határidőt kitolták, június 26. helyett nem augusztus végéig, ahogy eredetileg tervezték, és nem is szeptember végéig, ahogy a bankok kérték, hanem október 31-ig.

Viszont még mindig rengeteg olvasói megkeresést kaptunk azzal kapcsolatban, végül is kinek kell még adatot egyeztetnie a bankjával, és kinek nem. Számos egyéni vállalkozó tanácstalan, vannak, akik most ébredtek rá, hogy pénztártagként (például önkéntes nyugdíjpénztár) is kell adatot egyeztetniük. A bankok, biztosítók, pénztárak válaszaiból az látszik, a részletekben lehet eltérés.

Hogy kinek van még teendője, abban szerencsére van egy nagyon egyszerű eligazítás: a határidő-hosszabbításról szóló jogszabály kimondja, hogy a kihirdetést (június 25.) követő harmadik munkanap végéig (június 28.) írásban értesíteni kellett azokat az ügyfeleket, akiknek még el kell végezniük az adategyeztetést. Aki tehát nem kapott ilyen értesítést, az nyugodtan hátradőlhet.

Kinek kell adatot egyeztetni, és kinek nem

A bankok válaszaiból az derül ki, hogy a cégek, jogi személyek vezető tisztségviselőinek mindenképpen nyilatkozniuk kell a tényleges tulajdonosról és be kell mutatniuk a szükséges dokumentumokat (okmányok, cégkivonat). A magánszemélyeknek akkor kell nyilatkozniuk, ha közszereplők, illetve egyeztetniük, ha 2017. június 26-a óta nem volt aktivitásuk a pénzintézetüknél, pénztáruknál, stb., mert így azóta nem frissítették az adataikat.

Ha az egyéni vállalkozóknak nincs külön vállalkozói számlájuk, akkor a bankban gyakorlatilag csak magánszemélyként léteznek. Ha van vállalkozói számlájuk, akkor sem biztos, hogy kell adatot egyeztetniük, mert a bank ezt magára vállalhatja.

Kellhet még adategyeztetés a különböző pénztári számláknál, értékpapírszámláknál, fizetési számláknál és biztosításoknál is. Viszont a magánnyugdíjpénztári számláknál nincs erre szükség.

Magánszemélyként nem feltétlenül kell az adategyeztetés

A magánszemélyeknél bankja válogatja, van-e teendő. Az MKB és a K&H azt írta, akkor van rá szükség, ha a korábban megadott azonosító adatainak bármelyikében (például név, levelezés cím, okmányszámok) változás volt, nyilatkoztani kell közszereplőként, illetve ha nem engedte az ügyfél lemásolni számlanyitáskor az okmányait, ezt kell pótolni.

A CIB minden lakossági és vállalati ügyfele okmányairól másolatot kell készítsen, azaz az adategyeztetés minden számlavezetett és kapcsolt ügyfelükre nézve kötelező, nemcsak a vállalatokra.

A Budapest Bank lakossági ügyfeleit viszont egyáltalán nem érinti az újraazonosítási kampány, mivel a jogszabály által megkövetelt adatokat (például a kiemelt közszereplői státuszt) a korábban lefolytatott ügyfél-azonosítási folyamat során rögzítették.

De a lényeg: aki értesítést kapott, annak van teendője. Ez az összes többi kategóriára is érvényes.

Egyéni vállalkozók adategyeztetése

Információink szerint ha az egyéni vállalkozónak nincs külön vállalkozói számlája, akkor ő a bank számára gyakorlatilag mint magánszemély létezik, adategyeztetés szempontjából is. Ha van vállalkozói számlája, akkor viszont meg kell állapítani a tényleges tulajdonost. Erre két eshetőség van, vagy a vállalkozónak kell elvégezni az adategyeztetést, vagy megteszi azt helyette a bank. Utóbbira a pénzmosás elleni törvény szerint akkor van lehetőség, ha az ügyfél átvilágítása során korábban bemutatott okiratok (például egyéni vállalkozói vagy őstermelői igazolvány és személyazonosító irat), valamint a hozzáférhető nyilvántartások alapján rögzíthető a törvényben megkívánt adatkört.

A bankok közül az OTP jelezte, ők az egyéni vállalkozóknál, illetve őstermelőknél ahol lehet, élnek ezzel a lehetőséggel. Azt a csekély számú egyéni vállalkozót pedig, akit így nem tudtak beazonosítani, nyilatkoztatják. Őket már június 26. előtt értesítették. Mivel az egyéni vállalkozóknál a tényleges tulajdonos maga a magánszemély, az ő azonosítása szükséges, illetve az egyéni vállalkozói nyilvántartás szerinti adatok megadása, fogalmazott a K&H. A Takarék Csoport a nyilatkozati elvet alkalmazza, ezért az egyéni vállalkozó, őstermelő és az önálló tevékenységet végző magánszemélyek esetében külön nyomtatványt alkalmaznak az azonosítási adatok rögzítésére.

Az MKB azt írta, náluk akárcsak a természetes személyeknek és a cégeknek, az egyéni vállalkozóknak is szükséges elvégezniük az adategyeztetést. A CIB-nél is ez a helyzet, és nyilatkozniuk kell a tényleges tulajdonosok köréről is. A Budapest Bank azt írta, ha az egyéni vállalkozók nem lakossági számlát vezetnek, őket is érinti az újraazonosítás.

Így álltak a bankok június 26-án az adategyeztetéssel

A visszajelzések alapján minden banknál nagy hajrá volt június 26. előtt, de nem mindegyikük árulta el, hogyan álltak. Az UniCreditnél a határidőre nem azonosítók 89 százaléka volt vállalkozás, 11 százaléka magánszemély. A CIB-nél az aktív magánszemélyügyfelek 11 százaléka nem tett eleget addigra az adategyeztetési kötelezettségnek, viszont akik legalább havi rendszerességgel bonyolítanak pénzforgalmat, azoknál az arány csak 3 százalék körüli volt. Céges rendelkezőknél 20 százalék hiányzott, viszont csak 5,5 százalék volt azon céges ügyfeleink aránya, ahol egyetlen rendelkező sem azonosította még magát.

A Budapest Banknál, ahol csak a vállalati ügyfeleknél kellett az azonosítás, 85 százalékos volt a teljesített arány a június 26-i határidőre, a K&H-nál pedig az ügyfelek mintegy 2-3 százaléka nem végezte el eddig az adategyeztetést.

Nem csak a banki számláknál kellhet az adategyeztetés

Az MNB oldalán az NGM válaszaiból kiolvasható, hogy „számla” alatt nem kizárólag a pénzforgalmi számla értendő, hanem a hitelintézet, pénzügyi szolgáltató, biztosító, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató-intézmény és önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által vezetett valamennyi számlatípus.

Olvasónk panaszkodott, hogy neki az OTP-nél azt mondták, a banki nyilatkozattal elintézte az önkéntes pénztárait is, most azonban értesítést kapott, hogy külön el kell mennie az egészségpénztárába és az önkéntes nyugdíjpénztárába is. Nem örült neki, hogy megint mászkálnia kell. Valóban így van, külön-külön kell elvégezni az azonosítást.

Az OTP pénztárai az idei januári számlaegyenleg-értesítőben hívták fel a tagok figyelmét az azonosítási kötelezettségre, majd a múlt héten ismét, postai vagy elektronikus formában. Az egészségpénztári azonosítási adatlapot azoknak kell kitölteni, akik a jelenleg hatályos pénzmosás elleni törvény (2017. június 26..) előtt léptek be, és azóta nem végezték el a teljes körű személyes azonosítást, vagy azt követően léptek be, de a beléptetés során vagy azt követően sem történt meg az azonosításuk. Ők csak személyesen a pénztár ügyfélszolgálatán vagy a legközelebbi bankfiókban tudják leadni az adatlapot.

Az OTP Nyugdíjpénztárnál is azoknak kell az azonosítás, akik 2017. június 26. előtt léptek be, és azóta nem végezték el a teljes körű személyes azonosítást, illetve akikről a pénztár nyilvántartásában nincs meg minden előírt adat. Jó hír, hogy ha nem közszereplőről van szó, emailen is be lehet küldeni az adatlapot.

Az önkéntes pénztáraknál nincs teljes „zárolás”

Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) megerősítette, (ha még nem tették) az önkéntes pénztári tagok (nyugdíjpénztárban és az egészség-, illetve önsegélyező pénztárakban) azonosítását is el kell végezni legkésőbb október 31-ig. És amíg ez nem történik meg, kifizetés nem teljesíthető a számlákról, de befizetés igen – ennyiben nincs szó teljes „zárolásról”. Ha a tag azonosította magát, akkor már lehetséges kifizetés is. Nyugdíjszolgáltatás megkezdése előtt mindenképpen megtörténik az azonosítás, tehát ez nem lehet ennek akadálya.

Ettől függetlenül az ÖPOSZ szorgalmazza, hogy mindenki, akit érint, tegyen eleget a pénztárak felhívásának. És javasolják, hogy előzetesen a pénztár weboldalán is tájékozódjunk, hogyan lehetséges az azonosítás, be kell-e menni, vagy elég egy email.

A megmaradt magánnyugdíjpénztári tagoknak nem kell azonosítás, írja a Horizont oldalán.

A MABISZ-tól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy akiknél az életbiztosításához számlavezetés kapcsolódik, azoknak kell adatot egyeztetni. Az Aegon viszont azt írta, élet-, és nyugdíjbiztosítással rendelkező ügyfeleiknél kell az adategyeztetés.

A lényeg, hogy aki kapott értesítést, annak van teendője.