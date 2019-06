Orbán vejének régi közvilágítós érdekeltsége tarol Szerbiában

Az OLAF, az EU csalás elleni hivatala négy éve vizsgálni kezdte az addig Orbán Viktor miniszterelnök veje, Tiborcz István résztulajdonában álló Elios magyar közvilágítási projektjeit, a cég külföldi terjeszkedésbe kezdett. Annak ellenére, hogy az uniós felügyelők megállapított, hogy a cégnek milliárdos bevételt hozó beruházásoknál súlyos szabálytalanságok történtek, Szerbiában 2016 óta legalább 25 millió euró (8 milliárd forint) értékben nyertek közvilágítási tendereket olyan konzorciumok, amelyeknek minimum egy tagja kötődik az Elioshoz.

A Direkt36 és a BIRN balkáni oknyomozó hálózat kutatásából derült ki, hogy a megbízásoknak egy részét a szerb kormánypárthoz kötődő cégekkel együttműködve szerezték meg.

Ezek a cégek az Elios magyarországi győzelmeihez nagyon hasonló körülmények között nyerték el a megbízásokat. A szerb pályázatok is olyan szigorú feltételeket támasztottak a jelentkezők számára, amelyek ez Elioshoz kötődő cégeknek kedveztek, és több esetben nem is volt rajtuk kívül más jelentkező a munkákra. Az EU csalás elleni hivatala pont ilyen problémák miatt találta gyanúsnak korábban a magyar közvilágítási projekteket.

Még Tiborcz volt az Elios 50 százalékos tulajdonosa, amikor a cég megalapította szerbiai leányvállalatát. A miniszterelnök veje azonban 2015 áprilisában eladta az Elios-részesedését, 2016-ban pedig az Elios szerbiai leányvállalatánál is tulajdonoscsere történt. A cégek azonban a szerbiai sikerek idején sem kerültek messzire Tiborcztól. Az Eliost egy olyan cégcsoport vette meg, amellyel később Tiborcz is üzletelt, az Elios szerbiai leányvállalatának résztulajdonosa pedig jelenleg is Erdei Bálint, Tiborcz korábbi eliosos üzlettársa.

A Direkt36 és a BIRN nyomozása szerint hat Elioshoz kötődő cég is tarolt a szerbiai közvilágítási pályázatokon. Köztük van olyan cég (az Elios SRB), amelyet közvetlenül az Elios alapított, más vállalatok pedig Horváth Szilveszter és a korábban általa vezetett U Light tulajdonában állnak. Az U Light a magyar közvilágítási tendereken gyakran az Elios versenytársaként indult, később azonban Szlovákiában és Szerbiában is üzletelt az Eliosszal.

Ezeknek a cégeknek a létezéséről és az első általuk elnyert pályázatokról tavaly a 24.hu és az Átlátszó is írt, azóta azonban még nagyobb sikereket értek el a szerbiai közvilágítási projektekben.