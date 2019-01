Egyszerűbb lett nyugdíjba menni, de nem mindenkinek

Néhány kiváltságosnak 54 ezer forinttal is nőhet a nyugdíja jövőre

2019-ben az 1955-ben születettek igényelhetik az öregségi nyugdíjukat, vagyis akik már betöltötték a 64 éves nyugdíjkorhatárt. A nyugdíjkorhatár a jelenlegi szabályok szerint még kétszer emelkedik, és 2022-től kell a betöltött 65 év az öregségi nyugdíjhoz.

Persze akik ennél idősebbek, de még nem igényelték az öregségi nyugdíjukat, noha a feltételeit már megszerezték, bármikor kérhetik nyugdíjuk megállapítását.

2018. július 16-ától a nyugdíjigénylésnek már nem feltétele a biztosítási jogviszony megszüntetése, vagyis nem kell a munkavégzésre irányuló jogviszonyokat megszüntetni. És ez érvényes az idén nyugdíjba vonulókra is. Az öregségi nyugdíjnak így két feltétele maradt:

a 64 éves korhatár betöltése (kivétel a nők 40-esek),

az előírt szolgálati idő (résznyugdíjhoz legalább 15 év, teljes nyugdíjhoz legalább 20 év, a nők kedvezményes nyugdíjához legalább 40 év) megszerzése.

A nők 40 jogosultsági idő alapképlete:

legalább 32 év keresőtevékenységgel szerzett szolgálati idő +

legfeljebb 8 év gyermekneveléssel szerzett szolgálati idő =

legalább 40 évi jogosultsági idő.

Változás, hogy aki nyugdíj mellett tovább dolgozna, az után nem kell a munkáltatónak adóznia, és a fizetésből csak szja-t kell vonni, így olcsóbbak lesz az idősebbek foglalkoztatása, és többet kereshetnek a dolgozó nyugdíjasok:

Dédelgeti a kormány a dolgozó nyugdíjasokat, jóval többet kereshetnek Járulékokat nem vonnak tőlük, így több lesz a nettójuk. A korhatár előttieknél megszűnik a kereseti korlát is.

Viszont aki a közszférában nyugdíjazása után is tovább dolgozna, annak továbbra is választani kell, mert egyszerre bért és nyugdíjat idén sem kaphat. Így a közalkalmazottak, köztisztviselők, kormánytisztviselők és hasonló közszolgálati jogviszonyban dolgozók a nyugdíjtörvényi változások ellenére is csak akkor igényelhetik a nyugdíjukat, ha a közszférás jogviszonyukat előzetesen megszüntették, hívta fel a figyelmet a nyugdíjguru.

