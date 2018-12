Pörög a nemzeti kommunikáció: 600 millióért reklámoztat az állami rezsicég

600 millió forintos keretszerződéssel bízza meg a Nemzeti Kommunikációs Hivatal a Balásy Gyula két cége alkotta konzorciumot. A New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft. feladata az NKM Földgázszolgáltató Zrt. és az NKM Áramszolgáltató Zrt. áramakvizíciós és digitális terelését támogató kommunikációs kampányhoz kapcsolódó ügynökségi feladatok teljes körű ellátása lesz. Mindkét érintett állami cég a Nemzeti Közművek (NKM) Zrt. alá tartozik.

A Közbeszerzési Hatóság honlapjára feltöltött dokumentáció szerint (pdf-ben itt találja) a 600 millió forintos keretösszegből 180 millió forint opciós érték.

Nem ez az első nagyértékű kampány, amit az állami közműholding és Balásy Gyula cégei tető alá hoznak. Tavaly augusztusban az NKM Zrt. félmilliárd forintos keretösszegű megbízást adott a Nemzeti Kommunikációs Hivatalon (NKH) keresztül Balásy cégeinek a Magyar Nemzet korábbi cikke szerint.

A megbízásért nem volt nagy tülekedés, mivel a NKH-n keresztül központosított állami kommunikációs tendereken csak Balásy cégei indulhatnak. A legfrissebb, jelenleg is érvényben lévő, 25 milliárd forintos — de kétszer is újratölthető, tehát akár 75 milliárdot is elérhető — keretszerződést idén júniusban kötötte meg az NKH. A kommunikációs triász azonban monopóliummá zsugorodott: Csetényi Csaba és Kuna Tibor cégeit szabályszegés miatt már hetekkel korábban kizárta a rendszerből a Közbeszerzési Hatóság, így abban csak az egyaránt Balásy érdekeltségi körébe tartozó Lounge Design Kft. és New Land Media Kft. maradt bent.

Kiemelt kép: Ujvári Sándor/MTI