Policy Agenda: Minél több a közmunkás egy településen, annál nagyobb a Fidesz támogatottsága

Gyurcsány szerint most nem arról kell vitázni, mi volt 2010 előtt

A választási adatok mélyelemzése alapján továbbra is az látszik, hogy a baloldali pártok versenyképesek a fővárosban, ha együtt indulnak. A problémák azonban már a jogú városokban és a 20 ezer fő feletti nagyvárosokban is láthatóak. A kistelepülések Magyarországa abszolút értelemben is eltolódott a Fidesz-KDNP felé, és egyedül többségben vannak az ország ezen részén – írja a baloldal helyzetésről szóló elemzésében a Policy Agenda.

Az elemzők szerint ha különböző háttérváltozókkal is megvizsgáljuk a településeket, akkor három tanulságos adatot is kapunk:

minél kisebb egy falu, annál nagyobb a Fidesz-KDNP támogatottsága;

nem számít az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, hiszen ahol tartósan nem képes az állam háziorvosi praxis betölteni, ott is abszolút többsége van a Fidesz-KDNP-nek;

minél több a közmunkások aránya egy településen annál nagyobb a Fidesz-KDNP támogatottsága.

A 2014-es választáshoz képest nem volt elmozdulás a baloldali szavazói tömbben. A tömbön belül a pártok támogatottsága változott ugyan, és az LMP minimálisan képes volt előretörni, de ez kevés volt ahhoz, hogy akár az első számú baloldali erő legyen, vagy képes legyen az egész szavazói tömböt magával húzni.

Közben megjelent egy 5%-os támogatottságú ellenzéki szavazói bázis, amely nem jobbikos, és nem baloldali, legalábbis pártpreferenciája alapján. Az ő további sorsuk nyilvánvalóan inkább attól függ, hogy képes lesz-e változni az ellenzéki világ, és ebben megtalálják helyüket.

A Policy Agenda szerint amennyiben a magyar baloldal nem akarja végleg átadni a terepet a Jobbiknak, és más jobboldali pártkezdeményezéseknek, hanem önálló erőként akar megmaradni a politikai térképen, akkor három dolgot kell tennie: