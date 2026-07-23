Élet-Stílus
A sakktörténet legendája, akit államfőnek is jelöltek – Polgár Judit 50 éve képeken
Lakatos Péter / MTI
Polgár Judit nemzetközi nagymester az olimpiai fáklyával a 45. sakkolimpia megnyitóján a Koltai Jenő Sportközpontban 2024. szeptember 10-én.
Lakatos Péter / MTI
Polgár Judit nemzetközi nagymester az olimpiai fáklyával a 45. sakkolimpia megnyitóján a Koltai Jenő Sportközpontban 2024. szeptember 10-én.
A sakktörténet legendája, akit államfőnek is jelöltek – Polgár Judit 50 éve képeken
Ötvenéves lett Polgár Judit, minden idők legeredményesebb női sakkozója, aki első nőként bejutott a férfi világranglista legjobb tíz játékosa közé, és a sakktörténet egyik legnagyobb alakjává vált. Visszavonulása után az oktatás és a tehetséggondozás meghatározó szereplője lett, miközben nemzetközi tekintélyét a közéletben is elismerték: nemrég köztársaságielnök-jelöltként is felmerült a neve, a felkérést azonban végül visszautasította. Galériánkban felidézzük életének és pályafutásának emlékezetes pillanatait. A Polgár Judittal készült pár évvel ezelőtti interjúnkat itt olvashatják.
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!