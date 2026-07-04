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Élet-Stílus

Vöröspandakölyök született a budapesti állatkertben

admin Csontos Kata
2026. 07. 04. 14:25

A Fővárosi Állat- és Növénykert szombaton Facebookon jelentette be, hogy a lajhárok és manulok után a vöröspandák is szaporodtak.

Dayahnak és Bendegúznak, vöröspandáinknak kölyke született!

– olvasható a bejegyzésben, melyben azt is megosztották, hogy a kis vöröspandák életük első hónapjaiban szinte egyáltalán nem hagyják el az odút, az anyaállat ilyenkor csak rövid időre távozik táplálékot keresni, ameddig a kölyköt biztonságban az odúban hagyja.

„Dayah hosszú ideig a kifutó felső odúját választotta, amelyben szinte lehetetlen lett volna a picit biztonságosan lefotózni, ezért rendkívül nehéz dolgunk volt. Nagyon fontos számunkra az, hogy a lehető legkevésbé zavarjuk az állatokat, ezért türelmesen vártuk a megfelelő pillanatot. Szerencsére Dayah időnként másik, alacsonyabban elhelyezett odúba költözött a kicsivel. Az egyik ilyen alkalommal, amíg az anyuka éppen táplálkozott, sikerült néhány fotót készítenünk a békésen pihenő kölyökről. Sőt, egyik önkéntesünknek azt a különleges pillanatot is sikerült megörökítetni amikor Dayah a szájában óvatosan átvitte a kölykét egyik odúból a másikba” – írták.

Dayah egyébként 2025 májusában érkezett a Fővárosi Állatkertbe Bendegúz mellé, aki már 2020 óta ott él.

Nagy öröm számunkra, hogy alig több mint egy évvel összeköltözésük után már az első közös kölyküket is bemutathatjuk nektek.

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