Meghalt Molnár Gergely, a Spions nevű punkzenekar alapítója

Június 30-án, életének 76. évében meghalt Molnár Gergely zenész, a Spions nevű punkegyüttes alapítója. A halálhírt a budapesti Artpool Art Research Center hivatalos Facebook-oldalán tették közzé.

Spiel! (az 1980-as évektől Kanadában élő és DJ-ként dolgozó Molnár Gergely, a legendás Spions együttes alapítója és az 1970-es évek magyarországi alternatív kulturális szcénéjének meghatározó személyisége) élettársa, Gina (Lakatos Gabriella) halála után nem látta értelmét a folytatásnak, és egy utolsó salto mortaléval követte őt. Gyászoljuk barátunkat és kollégánkat!

– áll a bejegyzésben.

A művész utolsó kérése volt, hogy írásos hagyatéka Magyarországra, lehetőleg az Artpool archívumába kerüljön halála után.

Az Artpool megtisztelve érzi magát a szándék hallatán

– írják a Molnárról megemlékező posztban.

A rendszer miatt hagyta el az országot

Molnár 1977-ben alapította a Spionst, Hegedűs Péter gitárossal és ifj. Kurtág Györggyel közösen. A zenekart a hazai punkkultúra egyik elindítójának tartják, és több művész is ihletadóként hivatkozott rá a későbbiekben.

A rendszer nyomásának hatására Molnár 1978-ban, Hegedűssel együtt, elhagyta az országot: a művész első úti célja Franciaország volt, majd végül Kanadában telepedett le, ahol haláláig élt. Külföldön Helmut Spiel!, majd Gregor Davidow álnéven is alkotott.