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Élet-Stílus

Rejtélyek a flaszteren és titkok a nevek mögött: mennyire ismered valójában Budapest ikonikus tereit és utcáit

Fortepan / Budapest Főváros Levéltára
24.hu
2026. 07. 02. 05:45
Fortepan / Budapest Főváros Levéltára

Gondolod, hogy kívülről fújod a főváros térképét, és semmilyen rejtett zug vagy furcsa utcanév nem tud kifogni rajtad? Ezzel a különleges helyismereti kvízzel most próbára teheted a tudásodat a legbizarrabb külvárosi utcáktól kezdve a belváros mélyén húzódó titkokig, és kiderítheted, hogy valóban Budapest legavatottabb ismerője vagy-e.

Ha még kitöltenél egy-két kvízt:

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