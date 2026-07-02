Rejtélyek a flaszteren és titkok a nevek mögött: mennyire ismered valójában Budapest ikonikus tereit és utcáit

Gondolod, hogy kívülről fújod a főváros térképét, és semmilyen rejtett zug vagy furcsa utcanév nem tud kifogni rajtad? Ezzel a különleges helyismereti kvízzel most próbára teheted a tudásodat a legbizarrabb külvárosi utcáktól kezdve a belváros mélyén húzódó titkokig, és kiderítheted, hogy valóban Budapest legavatottabb ismerője vagy-e.
Ha még kitöltenél egy-két kvízt:
- Melyik Tom Hanks-film látható a képen?
- Pest utcái a Monarchia idején – te értetted volna, miről beszélnek?
- Felismered a leghíresebb retró reklámokat egy-egy képkockáról?
- Magyarország a gulyás előtt – tudod, mit (nem) ettek a régi magyarok?
- Mennyire emlékszel a legendás tv-műsorokra?
- Csárdáskirálynő, Mágnás Miska vagy Bob herceg? Felismered egy sorból a híres magyar operettet?