Így nyaraljunk együtt anélkül, hogy egymás agyára mennénk

Jól ismert – és sokat parodizált – jelenet az, hogy egy család épp akkor képes a legdurvábban összebalhézni, amikor a relaxálás ideje lenne. Tehát nyaraláskor. De pontosan mi jár együtt a nyaralással a naptej illatán és a kifogyhatatlan hideg italokon kívül, amit nem látunk, és feszültséget kelthet?

Erdei Csukás Csaba Vendel pszichológus segített lapunknak megfejteni, miért feszülnek néha pattanásig az idegeink nyaraláskor, és mit tehetünk, hogy az utazás tényleg a pihenésről szóljon a folyamatos veszekedés helyett.

A problémákat is bepakoljuk a bőröndbe

Tény, hogy minden család egy külön kis világ a maga dinamikájával, így egységenként eltérő, mik és miért okoznak konfliktust a nyaralás alatt. Ettől függetlenül alapvetően érvényes, hogy amennyiben a család rendben van a hétköznapokban, az már félig nyert ügy. Viszont ettől eltekintve is vannak tényezők, amik meg tudnak keseríteni egy utazást, ha nem figyelünk oda.

Ahogy arra a pszichológus rávilágít: a mindennapi feszültségek elől nem lehet autóval, busszal, de még repülővel sem elmenekülni.