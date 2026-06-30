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Élet-Stílus

Így nyaraljunk együtt anélkül, hogy egymás agyára mennénk

Getty Images
admin Ács Anna Mária
2026. 06. 30. 19:01
Getty Images
Közeleg a nyaralás, azzal együtt pedig az indulás időpontja. Idegesen pakolunk, tervezünk, sietünk, majd odaérve azzal szembesülünk, hogy mindenki mást csinálna, és senki nem enged abból, amit kitalált. Ismerős? Pedig ennek nem kell így lennie. Pszichológussal vitattuk meg, hogyan tehetjük stresszmentesebbé a közös nyaralásokat.

Jól ismert – és sokat parodizált – jelenet az, hogy egy család épp akkor képes a legdurvábban összebalhézni, amikor a relaxálás ideje lenne. Tehát nyaraláskor. De pontosan mi jár együtt a nyaralással a naptej illatán és a kifogyhatatlan hideg italokon kívül, amit nem látunk, és feszültséget kelthet?

Erdei Csukás Csaba Vendel pszichológus segített lapunknak megfejteni, miért feszülnek néha pattanásig az idegeink nyaraláskor, és mit tehetünk, hogy az utazás tényleg a pihenésről szóljon a folyamatos veszekedés helyett.

A problémákat is bepakoljuk a bőröndbe

Tény, hogy minden család egy külön kis világ a maga dinamikájával, így egységenként eltérő, mik és miért okoznak konfliktust a nyaralás alatt. Ettől függetlenül alapvetően érvényes, hogy amennyiben a család rendben van a hétköznapokban, az már félig nyert ügy. Viszont ettől eltekintve is vannak tényezők, amik meg tudnak keseríteni egy utazást, ha nem figyelünk oda.

Ahogy arra a pszichológus rávilágít: a mindennapi feszültségek elől nem lehet autóval, busszal, de még repülővel sem elmenekülni.

A cikk tartalmából

Cikkünkből többek között kiderül:

  • Miért érdemes mérsékelni a nyaralással kapcsolatos elvárásainkat?
  • Mi az, amit mindenképpen fontos őszintén megbeszélni még indulás előtt?
  • Min múlik az, hogy tényleg ki tudjuk-e pihenni magunkat, vagy a nyaraláson is feszengünk?
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