egy éve ilyenkor
Élet-Stílus

Egy éve ilyenkor: elgázolt egy biciklist a rendvédelmi dolgozó, majd levette áldozatáról a fényvisszaverő mellényt

24.hu
2026. 06. 28. 05:41
Kapu az űrben, óriás-Pride Budapesten. Ezúttal is megmutatjuk, mi érdekelte leginkább az olvasóinkat tavaly ilyenkor.

Sok fontos eseményt hozott 2025 júniusának vége. Például pont egy éve történt, hogy elindult a világűrbe Kapu Tibor.

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Kapu Tibor magyar űrhajós felbocsátásának élő közvetítése a 24.hu-n. Kövesse élőben az űrutazás legfontosabb pillanatait!

Egy másik űrprojekt ennél jóval kevésbé volt sikeres:

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Nem ez az első eset, hogy egy Celestis-küldetés balul sül el.

Eközben Magyarországon: minden korábbinál több ember vett részt a budapesti Pride-on. Íme a képgaléria:

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Minden korábbinál több ember vett részt a jogegyenlőségi felvonuláson, amit a fotós kollégáink meg is örökítettek a kameráik segítségével.

Egy éve írtuk meg azt is, hogy vádat emeltek azzal a volt Hajdú-Bihari rendvédelmi dolgozóval szemben, aki sajátosan próbálta elkerülni a felelősségre vonást.

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A szolgálatii helyére tartó férfi levette a bicikliről is a lámpákat, hogy elkerülje a felelősségre vonást.

És sok olvasónkat érdekelte ez a egészséges étkezésről szóló cikkünk is:

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Online, valamint néhány hentesüzletben itthon is hozzájuthatunk.

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