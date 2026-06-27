Pénisznagyobbító műtétre gyűjt a legkisebb hímtagú férfi

Pénisznagyobbító műtétéhez szervezett adománygyűjtő kampányt Michael Phillips, aki nemrég arról beszélt egy reggeli műsorban, hogy neki van a világon a legkisebb hímtagja. Saját bevallása szerint pénisze mondössze 0,97 centiméteres, ami a szexuális aktusok létesítése mellett a vizelésben is nehézséget jelent, ezért felnőttpelenka viselésére szorul. A beavatkozással ezen szeretne változtatni – írja a Guardian.

A 38 éve amerikai férfi adománygyűjtő oldalán arról írt, a pelenkahordás mindennap frusztrációval és szégyennel tölti el, főleg amikor utazik. Állapota önbizalmát és önállóságát is korlátozza, ezért kéri az emberek segítségét. Összesen 22 ezer dollárt (csaknem 7 millió forint) szeretne összegyűjteni, amelynek több mint a felét június 27-e reggelig már fel is ajánlották az adakozók.

Phillips leszögezte, hogy a műtét – bár óriási segítség lenne a számára – nem „gyógyítaná meg” mikropéniszét. A beavatkozás ugyanis mindössze néhány centivel növelheti meg hímtagja méretét.

A vizelés mellett mikropénisze az ismerkedésben is gondot okoz a műkereskedőként dolgozó férfinak.

Mindig is szingli voltam, pedig voltak barátaim. Valószínűleg csodálkoztak, hogy miért nem randizok valakivel. Egyszerűen nem akartam ezt átélni. Nem tudok elmenni randizni, nem tudok egyéjszakás kalandot folytatni

– árulta el Phillips.

Ennek ellenére reméli, hogy idővel társra lel. A nőkkel való eddigi beszélgetései alapján akár egyből a legelején lehet őszintének lenni, de az is járható út, ha valaki sokáig nem hozza fel a témát. Felismerte, hogy mindenki másként gondolkozik, és úgy véli, sokakat ez egyáltalán nem érdekel