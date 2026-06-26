Takács Nikolas 40 lett: Az én esetemben a legnagyobb kérdés, ami még tisztázásra vár, az a saját család témaköre

Takács Nikolas, az X-Faktor egykori felfedezettje 40 éves lett, ennek apropóján kérdezte őt a Blikk. Azt énekes azt mondja, nem hiányzik semmi az életéből, maga osztja be az idejét fellépéseket, koncerteket tekintve.

Hozzátette, a családalapítás az egyetlen olyan kérdés az életében, ami még nincs letisztázva.

Úgy gondolom, mindenkinek vannak különböző vágyai, amelyek az idő múlásával letisztulnak, megerősödnek, vagy egyszerűen eltűnnek. Az én esetemben a legnagyobb kérdés, ami még tisztázásra vár az életemben, a saját család és a gyerekvállalás témaköre. Amikor tíz évvel ezelőtt erről kérdeztek, magabiztosan azt mondtam, a negyvenéves kor az optimális a gyerekvállalásra. Mivel a születésnapom ma van, ezt az elméletemet hivatalosan elbuktam, és most már azon gondolkodom, vajon meddig tudom még ezt kitolni. Jelenleg tényleg ez az egyetlen nagy, nyitott kérdés az életemben, hogy lesz-e saját gyermekem, de ennek a döntésnek a beéréséhez még szükségem van egy kis időre

– magyarázta az énekes.