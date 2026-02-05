Szereted a magyar retroslágereket? Ebben a kvízben a 20. század legismertebb magyar popénekesei és zenekarai kerülnek fókuszba. A feladat egyszerű: egy-egy híres dal címe alapján kell kitalálnod, hogy ki volt az előadó. Derüljön ki, mennyire vagy otthon a magyar popzene aranykorában!
Kvíz: a leghíresebb magyar popslágerek a múltból – te tudod, melyik dalnak ki az előadója?
Urbán Tamás / Fortepan
Apám hitte, Santa Maria, Elmegyek – ha ismerősek ezek a dalcímek, biztos sikered lesz ebben a kvízben!
