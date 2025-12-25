Chuck Norris a szuperhős, legyőzhetetlen, isteni képességekkel rendelkezik, sőt, annál is többel – a most 85 éves színésszel kapcsolatos poénok üzenete főleg a színész által játszott karakterekre és azok erejére épültek, pedig, bár hatszoros karate-világbajnok volt, akadtak olyan filmjei, amelyekben alulmaradt: az 1972-es A sárkány útja című filmben például Bruce Lee győzte le.

Ez az apró vereség azonban nem volt akadálya annak, hogy a Norisszal kapcsolatos viccek világszerte elterjedjenek, immár 20 éve annak, hogy elindult a diadalmenete az internetes mémkultúrában.

Vin Diesel végül megúszta

A Norris keménységét, erejét vagy éppen hatalmát hirdető viccek már az 1980-es évek óta léteznek, csak sokáig képesek voltak megmaradni a józan ész határain belül. Az internet, egészen pontosan az amolyan elő-Redditnek tekinthető Something Awful oldalnak köszönhetően lett egy felület, ahol gyűjteni és terjeszteni kezdték a poénokat, bár eleinte nem is Norris volt a főszereplő, hanem Vin Diesel.