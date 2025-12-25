ben stillerbruce leechuck norriskarate
20 éve velünk vannak a Chuck Norris-viccek – így indult hódító útjára a világ egyik legismertebb mémje

Archives du 7eme Art / Photo12 / AFP
admin Biró Péter
2025. 12. 25. 18:35
Archives du 7eme Art / Photo12 / AFP
Alig van olyan poénkör, amit világszerte szinte mindenki ismerne és értene is egyszerre, mint a most 85 éves Chuck Norrishoz köthető, sokszor az abszurditásig fokozott tartalmakat. A viccek gazából már a megszületésük pillanatában sikeresek voltak, de a lendületük a mai napig nem tört meg, ami azért is nagy szó, mert már két évtized eltelt az első poén óta. Ez a hosszú idő arra is alkalmas volt, hogy az érintett megbékéljen a jelenséggel, sőt, bele is álljon.

Chuck Norris a szuperhős, legyőzhetetlen, isteni képességekkel rendelkezik, sőt, annál is többel – a most 85 éves színésszel kapcsolatos poénok üzenete főleg a színész által játszott karakterekre és azok erejére épültek, pedig, bár hatszoros karate-világbajnok volt, akadtak olyan filmjei, amelyekben alulmaradt: az 1972-es A sárkány útja című filmben például Bruce Lee győzte le.

Ez az apró vereség azonban nem volt akadálya annak, hogy a Norisszal kapcsolatos viccek világszerte elterjedjenek, immár 20 éve annak, hogy elindult a diadalmenete az internetes mémkultúrában.

Screen Archives / Getty Images Bruce Lee és Chuck Norris A sárkány útja című filmben 1972-ben.

Vin Diesel végül megúszta

A Norris keménységét, erejét vagy éppen hatalmát hirdető viccek már az 1980-es évek óta léteznek, csak sokáig képesek voltak megmaradni a józan ész határain belül. Az internet, egészen pontosan az amolyan elő-Redditnek tekinthető Something Awful oldalnak köszönhetően lett egy felület, ahol gyűjteni és terjeszteni kezdték a poénokat, bár eleinte nem is Norris volt a főszereplő, hanem Vin Diesel.

