Nagyon jó lehet ez az étel, ha a nagypapa emiatt hagyná ki a karácsonyt az unokájával

Karácsonykor rengetegen utaznak, aki csak megteheti, felkeresi ilyenkor még azokat a családtagokat is, akiket az év más részében talán nem is szokott látni. Sokan nem restek ilyenkor autóba, vonatra, repülőre szállni. Egy portugál nagypapa azonban kicsit más véleményen van – számolt be róla a Mirror.

Jo Martins, egy Nagy-Britanniában élő kismama a TikTokon mesélte el, hogy az apja miért utasította vissza, hogy meglátogassa karácsonykor hat hónapos unokáját.

Anyukám telefonon mondta, hogy a régi vágású apám nem akar Nagy-Britanniába jönni a bacalhau miatt. Gondoljatok bele, van egy hat hónapos kislányom. Apámnak rendbe kéne raknia a fontossági sorrendjét, mert az első helyen a bacalhau van, utána a lányom, utána én. De én talán nem is vagyok a listán.

A bacalhau Portugália nemzeti étele, részben simán a tőkehal, részben a sózott, szárított tőkehal portugál megnevezése, amiben a legfurcsább, hogy, noha Portugáliának hosszú tengerpartja van, ott nem élnek ezek a halak, Norvégia és Izland partjain halásszák, és tartósítva kerül a déli országba. Egyfajta portugál halászlé, amihez azért is hasonlít, mert számos elkészítési módját ismerik, tradicionálisan karácsonykor is a portugál asztalokra kerül.

Miért esznek ilyen távoli ételt a portugálok? A bacalhau alapvetően a szegények étele volt, előnye, hogy, noha Portugáliának hosszú tengerpartja van, tartósítva volt, így a szárazföld belsőbb részeibe, a hegyekbe is el lehetett szállítani, nem romlott meg éveken át. Népszerűségében része van annak is, hogy a nagy földrajzi felfedezések idején a spanyol hajósok a világ szinte minden szegletét érintették, így Új-Fundlandot is, ahol rengeteg tőkehal volt. Illetve, a katolikus előírások szerint, a Szenteste alapvetően böjti, azaz húsmentes nap, ez az étel pedig a szegények ünnepi asztalára is felfért, mivel olcsó volt.

Martinséknál végül az lett a megoldás, hogy az anyja már napokkal korábban Nagy-Britanniába utazik, bőröndje „tele a büdös tőkehallal”, hogy előkészítse az ételt az apának, aki 22-én utazott végül másik lányával az unokához.

Szóval mindannyian sózott tőkehalat ehetünk majd szenteste

– összegezte a történetet Martins a közösségi oldalán.