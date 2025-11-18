„Nem számít, honnan jövünk, a moziban együtt nevetünk” – galérián a friss Oscar-díjas Tom Cruise páratlan filmes pályája

A filmezés elvisz engem a világ minden tájára. Segít megérteni és tisztelni a különbségeket. Megmutatja a közös emberségünket, hogy milyen sok mindenben hasonlítunk egymásra. Nem számít, honnan jövünk, a moziban együtt nevetünk, együtt érzünk, együtt remélünk, és ez az erőssége ennek a művészeti formának. Ezért fontos nekem
– mondta köszönőbeszédében.
Így vált Tom Cruise one man show-jává a Mission: Impossible
Elmagyarázzuk, miként vált látszólag őrült kaszkadőrré Tom Cruise a Mission: Impossible-sorozatban, amely egykoron intelligens kémthrillerként indult, hogy aztán harminc évig leginkább a színész hollywoodi imázsának megőrzéséhez nyújtson segítséget.