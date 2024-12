Folytassuk együtt 2025-ben is!

Az év vége mindig alkalmat ad arra, hogy megálljunk egy pillanatra, visszatekintsünk az elmúlt időszakra, és azokra gondoljunk, akik hozzájárultak az idei év sikereihez. Idén is köszönettel tartozunk vásárlóinknak, munkatársainknak és partnereinknek, azért, hogy sikeres, élménydús évet zárhatunk, folyamatosan azon dolgozva, hogy vevőink számára a legjobb ár-érték arányú termékeket kínáljuk.

Az ALDI-nál magyarországi piacra lépésünk óta kiemelt célunknak tekintjük a magyar családok mindennapjainak megkönnyítését. 2024-ben is ezen dolgoztunk: állandó és szezonális kínálatunkkal, hétről hétre megújuló változatos akcióinkkal, tartós árcsökkentéseinkkel, kuponjainkkal, nyereményjátékainkkal igyekeztük segíteni vásárlóinkat abban, hogy igazán pénztárcabarát legyen a bevásárlás. Ebben az évben is rengeteg visszajelzést kaptunk Önöktől, amelyek arra ösztönöznek minket, hogy folyamatosan fejlődjünk és emeljük szolgáltatásaink színvonalát. Szívből köszönjük, hogy idén is minket választottak, üzleteinkben vásároltak. Az Önök támogatása és hűsége számunkra a legnagyobb siker, az év során szerzett díjaink és elismeréseink pedig kollégáinkkal és partnereinkkel közös érdem.

Egy vállalat elhivatott munkavállalók nélkül nem lehet sikeres. Hálásak vagyunk a mintegy 6000 munkatársunknak állhatatos munkájukért, amellyel biztosítják, hogy vásárlóink mindig a legjobb kiszolgálásban részesüljenek. Büszkék vagyunk rájuk, az ő elkötelezettségük és szorgalmuk az alapja annak, hogy Önök szívesen vásároljanak nálunk.

Az ALDI kínálatának minőségét és sokszínűségét pedig kiváló partnereink biztosítják. Köszönettel tartozunk annak a közel 270 magyar beszállítónak, akik gondoskodnak róla, hogy polcainkon magyar forrásból származó friss húsok, tejtermékek és egyéb alapvető élelmiszerek legyenek elérhetőek. A velük való együttműködés többet jelent számunkra egyszerű üzleti kapcsolatnál.

Zárjuk együtt az évet, és kezdjük közösen az újat! Számunkra az a legfontosabb, hogy Önök örömmel térjenek be 182 üzletünk bármelyikébe, mert az elégedett vásárló a mi legnagyobb sikerünk. Kívánunk Önöknek boldog, eredményekben gazdag új esztendőt!