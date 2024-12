Így emészthetjük meg könnyebben a karácsonyt

A szeretet ünnepén a lánykéréstől a családi összetűzésig bármi előfordulhat, de egy biztos: a családi és a baráti társaságok mellett az ünnep egyik főszereplője a roskadozó karácsonyi asztal. A szentestétől egészen újévig tartó időszakban amúgy is hajlamosak vagyunk túlterhelni – az idegrendszerünk mellett – a gyomrunkat, idén ráadásul a „ledolgozós” hétvégék miatt hat napot leszünk otthon – és még csak ezután következik a szilveszter este, így különösen erős időszakra számíthatnak a nagyevők és a kórházak.

Dr. Bánfalvi Péter, az Aranyér Központ proktológusa, illetve a GasztroKlinika szakemberei, Dr. Szász Norbert gasztroenterológus és Dobák Zita dietetikus segítségével annak jártunk utána, hogyan emészthetjük meg könnyebben a karácsonyt.

Azt gondolhatjuk, ha az év többi részében jól étkezünk, nem számít ez a néhány nap – a szakember mégis az ellenkezőjére figyelmeztet. A gasztroenterológus szerint az ünnepi időszakot követő napokban a három leggyakoribb emésztőrendszeri probléma a puffadás, a hasi fájdalom és a székrekedés, amiket a legtöbb esetben a túlzott és rendszertelen evés okozhat. Szintén kockázatot jelent az elhízás, a bélpanaszok mellett pedig szív- és érrendszeri problémák is könnyedén megjelenhetnek. A hagyományos fogásokról ennek ellenére nem kell lemondanunk, inkább csak érdemes átalakítani néhány szokásunkat.

A hal és a káposzta is maradhat

A dietetikus elmondta, a klasszikus fogásokról nem kell lemondani, de érdemes újításokat csempészni az ünnepi menüsorba. Sem a rántott húst, sem a mézeskalácsot nem kell elfelejtenünk, apró trükkökkel gyomorbarátabbá tehetjük a hagyományos ételeket is. A panírozáshoz használhatjuk a magasabb rosttartalmú, akár teljes kiőrlésű zsemle morzsáját, a húst pedig elkészíthetjük kevesebb olaj felhasználásával is. Ha sütőpapíron olajspray-t használunk, és arra tesszük a bepanírozott szeleteket, a hús ugyanúgy át fog sülni, de jóval egészségesebb végeredményt kapunk, és az olajszagot is elkerülhetjük.

Sokat könnyíthetünk az emésztésünkön:

ha az ünnepi időszakban sem feledkezünk meg a zöldségek és gyümölcsök fontosságáról,

ezeket a menüsorba is könnyen beépíthetjük,

az is fontos, hogy ne minden étkezéssel terheljük meg a gyomrunkat,

egy könnyed és tápláló reggeli sokat számíthat a karácsonyi napokban is,

a főétkezéseket lehetőleg ne mézeskaláccsal helyettesítsük,

és jó, ha ilyenkor is figyelünk a mértékre.

Duplán rossz az alkohol

Az éhségérzettel gyakran két dolgot is összetévesztünk. Bánfalvi Péter proktológus szerint egyrészt nem figyelünk eléggé a folyadékpótlásra, hajlamosak vagyunk ivás helyett is az evésre és a kávézásra koncentrálni. A másik gond, hogy a gyomor teltségtartalmát keverjük az éhséggel, és folyamatosan ráeszünk még arra is, amit egészen addig elfogyasztottunk. Ezzel a gyomornak olyan ingert adunk, amitől újra és újra enni szeretnénk, de ennek könnyen lehet katasztrófa a vége.

A gasztroenterológus hozzátette, az ilyenkor elfogyasztott alkohol nemcsak a pszichénket, de a gyomorszájunkat is képes ellazítani, ami szintén éhségérzetet idéz elő. Az amúgy is megterhelt máj kímélése mellett már csak ezért is érdemes lehet mérsékelni az alkoholfogyasztást az ünnepi időszakban.

Célszerű, ha ezekben a napokban inkább többször eszünk kevesebbet, a zsíros ételek után pedig hagyunk magunknak időt az emésztésre a következő fogás vagy a sütemény előtt, így elkerülve a későbbi panaszokat. Bár télen a hideg időben jobban szeretünk otthon maradni egy forró ital társaságában, ilyenkor se feledkezzünk meg a mozgásról.

Ha mégis kialakult a probléma

Szász Norbert gasztroenterológus szerint a panaszok 80 százaléka jellemzően spontán megszűnik, ugyanakkor a fennmaradó 20 százalék akár sürgősségi eset is lehet. A kellemetlen panaszokra hajlamosak vagyunk gyors megoldásként fájdalomcsillapítót, görcsoldót vagy enzimkészítményeket választani.

A tüneti kezelés viszont nem jelent megoldást, ezekkel a készítményekkel csak becsapjuk a szervezetünket.

A rendszeres gyógyszerhasználat azért is kerülendő, mert, ha hozzászoktatjuk magunkat, a tabletták egy komolyabb betegség esetén már nem lesznek elegendők a fájdalom enyhítésére. Az akut tüneteknek csak egy része visszafordítható, súlyosabb esetben epekő vagy hasnyálmirigy-gyulladás is kialakulhat, ezért ebben az időszakban is forduljunk szakemberhez a problémával.

A gyerekeket is bevonhatjuk

A nagy zabálások időszaka a legkisebbek szervezetét is megterheli, de néhány egyszerű trükkel őket is megkímélhetjük a felesleges fájdalmaktól.

Sok szülőnek ismerős lehet, hogy már a ketchup is szinte zöldségnek számít, és nehéz a gyerekeket rávenni, hogy a paprika vagy a paradicsom ne a kukában végezze. A szakember szerint ezért érdemes változtatni az állagon: a kisebbek nagyon szeretik az édesebb, krémesebb dolgokat, ezt még a babakorból hozzák magukkal; a karácsonyi asztalon is helyet szoríthatunk a különböző zöldségkrémleveseknek, de a süteményekbe is belecsempészhetjük a gyümölcsöket reszelve vagy püré formájában.

Egy-egy fogás, például a rántott hús mellé érdemes köretként felhasználni azokat a zöldségeket, amit a gyerekek szeretnek, Dobák Zita dietetikus tapasztalatai szerint a kicsik leggyakoribb kedvence a répa és az uborka. A szakember azt javasolja, érdemes figyelni a vizualitásra is: a színesebb tálalás jobban fogja vonzani a gyerekek figyelmét.