Szőcs Renáta sejtette születendő babája nemét, mert uborkasalátát kívánt a gyümölcsleves mellé

Ahogyan arról december elején a 24.hu-n is beszámoltunk, második gyerekével várandós Szőcs Renáta, a Star Academy egykori győztese. Az énekesnőnek és férjének már van egy egyéves kislánya, Amélia, nemrég pedig azt is megtudták, a kistestvér milyen nemű lesz.

Tulajdonképpen az egész család, a barátok, és még én is úgy tippeltem, hogy egy kisfiú növekszik a szívem alatt. Persze, így volt ez Amélia érkezése előtt is, de most voltak olyan jelek is, melyek szűk két évvel ezelőtt nem. Kezdem azzal, hogy egészen más, extrém ízeket kívántam, mint a kislányunk érkezése előtt. Megesett, hogy a gyümölcsleves mellé uborkasalátát kértem, majd ezt lefojtottam egy káposztasalátával, amihez barackbefőttet ettem. Ja, és valami elképesztő módon kívántam a csípős ételeket. Ugyanakkor a rosszulléteim is jóval enyhébbek voltak és sokkal hamarabb el is múltak. Ezekből pedig arra következtettem, hogy most egy kisfiú érkezik hozzánk