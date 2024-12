Házasság első látásra: Szabi hazugsága után Judit azt mondta, véget akar vetni a kapcsolatuknak

Miután a Házasság első látásra szerdai részében Szabi kifejtette, mit műttetne meg a feleségén, Judit közölte vele, most egy ideig legyenek inkább csak barátok. A beszélgetés során Reni is szóba került köztük, akiről közös meggyőződésük, hogy rivalizálni próbál Judittal és bejön neki Szabi.

– mondta el Szabi, amin jót nevettek ketten.

Judit később a miniinterjújában azt mondta, egyáltalán nem féltékeny, és szerinte Reni amúgy sem érne el semmit a férjénél, mert „Szabi nem szereti az ilyenfajta nőket, akik agyatlanok”.

Másnap, amikor a házaspár éppen a bizalomról beszélt, kiderült, hogy nem minden úgy történt Renivel, ahogyan azt Szabi előadta. kkor bukott ki a dolog, amikor Judit azt ecsetelte, hogy meg fogja kérdezni a másik feleségtől, őt miért nem követte be a közösségi oldalon.

És mi van, ha azt fogja mondani, hogy én követtem be őt?

– tette fel a kérdést Szabi, mire Judit visszakérdezett, hogy ez történt-e. Férje beismerte, hogy valóban ő követte be először Renit Instagramon. „Hát ez hülye! Nem ezt mondtad tegnap…” – reagált a felesége.

Szeretném, ha mindenki tisztán látná, hogy nem az a lényeg, hogy ki kit jelölt be. Én is bejelöltem a Gerit, a Zolit, a másik Zolit, abszolút nem ez a lényeg, hanem az, hogy hazudott

– magyarázta Judit a kamerák előtt, és a férjétől is megkérdezte, miért hazudott neki, mit szeretne ezzel elérni. Szabi nem tudott egyértelmű választ adni, ő nem tartotta problémásnak a ferdítést.

– fejtette ki Judit, mire Szabi úgy védekezett, hogy visszatámadt.

Te most gondoltad, hogy engem fogsz itt kóstolgatni? Vagy mit csinálsz most? (…) Nem kamuztam semmit, nem tudom, miről van szó… Mi jelentősége van, hogy ki jelölt be kit, nem értem.