„Én vagyok minden srác fantáziája” – csak fiatalabbakal randizik a 64 éves nő

A 64 éves Cindy Gallop reklámszakember, több neves kezdeményezés – így a WomenNotObjects, az IfWeRanTheWorld és a MakeLoveNotPorn – elindítója, nem éppen visszahúzódó ember, ezt mutatja az is, hogy a saját X-oldalán úgy nevezi magát, mint „a business Michael Bay-e”, utalva az Armageddon és a Transformers filmek rendezőjére, producerére.

Nemrégiben a saját magánéletéről számolt be TikTok-oldalán:

Fiatalabb férfiakkal randizok a szex miatt, mert jó az állóképességük és gyorsan helyrerázódnak. Velem egykorúaktól ezt nem tudom megkapni

– kezdte nem köntörfalazva Gallop. Azt mondja, erre a felismerésre teljesen véletlenül jött rá. Régebben egy reklámügynökséget vezetett New Yorkban, mikor felkérték, dolgozzanak egy online társkereső márkának. Szingli volt ebben az időben, és arra gondolt, az üzlet miatt kipróbálja, milyen is egy ilyen oldal. Teljesen őszintén beszámolt rajta mindenről, a koráról is, ezért meglepte a reakciók özöne.

Válaszok lavinája indult el, ami jót tett az egómnak.

Aztán észrevette, a válaszolók 75 százaléka nála fiatalabb férfiaktól érkezett. Korábban sose gondolt arra, hogy fiatalabbakal találkozgasson, de az üzenetek hada miatt tett egy próbát. „Ez működik nálam” – jött rá utána.

Gallop szerepelt Paul Brunson We Need To Talk című podcastjében is, ahol arról beszélt, ő volt

minden fiatal srác fantáziája,

általában „jóval fiatalabb férfiak” próbálták elnyerni a kegyét, idézi a nőt a Mirror. Arra a kérdésre, hogy mi állhat ennek a hátterében, azt a választ adta: