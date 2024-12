Harry herceg és Meghan Markle ünnepi képeslapján a gyerekeik is feltűnnek

Harry herceg és Meghan Markle a minap osztották meg alapítványuk, az Archewell ünnepi képeslapját, melyen egy családi fotójuk is helyet kapott. A hat képből álló kártya egyikén a szülők láthatóak, miközben gyerekeik, az ötéves Archie és a hároméves Lilibet feléjük szaladnak.

The Duke and Duchess of Sussex have released their official 2024 Christmas card 🎄✨ Spot the heartwarming image of Prince Harry and Meghan Markle embracing Prince Archie and Princess Lilibet.



📷: Archewell pic.twitter.com/B4iMYbIruq